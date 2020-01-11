Бесконечные скандалы добили рейтинг сербских майданщиков

11.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербская прозападная оппозиция пытается раскручивать новые скандалы, однако социологи лишь фиксируют падение рейтинга майданщиков. Похоже, именно в этом кроется секрет решения верхушки оппозиции бойкотировать предстоящие весенние выборы в парламент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередной попыткой информационной атаки на власть стал вброс оппозицией фейка, будто бы министерство обороны Сербии обустроило на секретном военном объекте плантации марихуаны.

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Фальшивку опубликовала в своем «твиттере» Мариника Тепич, пресс-секретарь главного спонсора оппозиционного «Союза за Сербию» олигарха Драгана Джиласа.

Однако пользователи сразу выяснили, что на опубликованном фото – старая куриная ферма, которая уже 40 лет использовалась для нужд военных.

«Когда ненависть становится смыслом жизни, в курятнике видят марихуану. Те объекты, где Мариника Тепич видит плантации марихуаны, занимается разведением несушек. Я призываю Маринику посетить наших кур», – высмеял обвинения оппозиции министр обороны Александр Вулин.

Неудачная попытка раздуть скандал, похоже, была призвана отвлечь внимание общественности от недавно появившихся в СМИ сведений о связях сербской оппозиции с наркомафией и криминальным миром.

Популярность сербской оппозиции неуклонно падает. Согласно последнему опубликованному опросу, проведенному американским Национальным демократическим институтом (NDI) при участии USAID, поддержка альянса «Союз за Сербию» составила всего 6% (еще несколько месяцев назад замеры давали цифру в два раза больше).

При этом популярность правящей Сербской прогрессивной партии, возглавляемой лидером страны Александром Вучичем, составляет более 50%, сообщает Informer.