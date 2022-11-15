Бескровный масштабный блэкаут Украины продолжается. Киев ответил раз – и сразу убитые гражданские

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Новости Украины

По всей Украине раздаются взрывы ракет, сообщается о последствиях поражения гражданской инфраструктуры со всех уголков страны.

Информацию публикуют тг-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из Киева присылают кадры переполненных людьми станций метро, останавливаются ветки подземки, в городе мигает свет – у кого остался, частично районы обесточены. Киевляне сообщают о заоблачных ценах на такси, которые собирают людей группами, парализовано движение в районе Борисполя.

В то же время источник «ПолитНавигатора» из Харькова сообщает о полном блэкауте. Очевидцы подтвердили «прилёт» по ТЭЦ-5: «труба перестала дымить, зато дымит рядом». Остановлено движение метрополитена.

Украинские тг-каналы обсуждают тему, что сегодня было выпущено ракет больше, чем 10 октября после теракта на Крымском мосту. Тогда насчитали 84 ракеты, сейчас же пресс-секретарь воздушных сил ВСУ сообщает о сотне ракет.

«По всей территории Украины уже выпущено 80 ракет и летит еще примерно 20. То есть уже около 100 ракет выпущено по территории Украины. Это массированный ракетный удар. Объекты критической инфраструктуры – это первая цель. Но, к сожалению, ракеты попадают и в жилые дома», – заявил Игнат в телеэфире.

Примечательно, что даже падкая на раздувание масштабов последствий обстрелов украинская сторона пока, кроме констатации «попадания» в жилой сектор, о пострадавших не сообщает. Есть вскользь брошенная информация мэром Львова Садовым информация об одном раненом.

Тогда как от ответного огня ВСУ в Белгородской области уже есть жертвы среди гражданского населения. По предварительной информации губернатор Владимира Гладкова уже есть погибшие и раненые.

«В результате вечернего обстрела города Шебекино есть 2 погибших и 3 пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место. Глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории», – сообщил чиновник.

Однако по видеоматериалам, которые публикуют местные жители, погибших явно больше. Как минимум один из ракетных ударов со стороны Украины пришёлся по многоэтажному дому и аптеке.

В то же время в украинской столице и других подконтрольных Киеву городах сообщают лишь об обвале интернета, пробках и перебоях в работе метрополитена.

По словам главы днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, серьёзные разрушения в Кривом Роге: «русские попали по объекту энергетической инфраструктуры, ситуация в энергосистеме сложная».

В Виннице жалуются на то, что была обесточена одна из водопроводных насосных станций, винничан призвали срочно позаботиться о запасе воды. Во Львове и на Ивано-Франковщине отмечают «отсутствие ФМ-вещания».

Также в Киеве испугался глава МИД Нидерландов, оказавшийся в городе в ходе рабочего визита.

«Находясь в Киеве и наблюдая за ужасающим ущербом, нанесенным этому городу российской агрессией, я укрепляюсь в решимости привлечь виновных к ответственности. По моему глубочайшему убеждению, мы обязаны всячески помогать Украине», – пишет глава нидерландской дипломатии Вопке Хукстра в Twitter.

Киев традиционно сообщил о заоблачном проценте сбитых украинскими ПВО ракет. По словам замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, из «более 90 ракет было сбито более 70». При этом он отметил, что пострадало 15 объектов инфраструктуры, перебои электричества в 18 областях, без света 7 млн абонентов, что, если считать по людям, опровергает информацию Тимошенко.

При этом разгорается движение и в официальной военно-политической плоскости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал ответ на требования президента Украины Зеленского о переговорах. Так накануне Зеленский перечислил следующие пункты «украинской формулы мира»:

«1. Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоцида. Недопущения эскалации. Фиксация окончания войны».

Кадыров подчеркнул, что киевские власти находятся не в том положении, чтобы диктовать условия, особенно такие. Политик предложил свой вариант – «гораздо более реалистичный».

«- Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими; – Выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы. Как видите, ничего сложного, в отличие от условий Зеленского. Зато война прекратится», – написал в своём тг-канале Кадыров.

По его словам, до выполнения этих пунктов нечего даже заикаться о переговорах.

«Хочу напомнить, если вдруг случится невозможное, и СВО закончится без соблюдения этих условий, то в Чеченской Республике найдутся добровольцы, в числе которых буду и я, которые заставят ответить бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови. Мы не собираемся жить с этим сатанизмом под боком. Мы не позволим Западу, прикрываться помощью Украине и вешать лапшу о демократии», – предупредил глава Чеченской Республики.