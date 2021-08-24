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24.08.2021 18:39 (Мск), Будапешт, Владимир Гладков
 
Дзен, Запад, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Севастополь, Украина
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«Бесперспективная пропагандистская затея» – Лавров о «Крымской платформе»

Новости УкраиныКиевский саммит «Крымская платформа» – это попытка украинских властей подыграть неонацистским проявлениям в современной...

Киевский саммит «Крымская платформа» – это попытка украинских властей подыграть неонацистским проявлениям в современной Украине и втянуть в это представителей Западного мира.

Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчёт «Крымской платформы» – конечно, это русофобская акция, искусственно созданная. И будут пытаться искусственно эти настроения поддерживать для того, чтобы подыграть ультрарадикальным неонацистским проявлениям в современной Украине. Этим проявлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениям потакают и лидеры Западного мира.

Но я хочу сказать, что мы знаем о тех методах, которые используют для того, чтобы принуждать союзников подключаться к такого рода бессмысленным акциям. Поэтому для нас неудивительно, что такая солидарность, ложно понятая, кончено, солидарность членов ЕС и НАТО легла в основу этой абсолютно пустой не имеющей никаких перспектив пропагандистской затеи», – заключил Лавров.

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