Беспилотники НАТО – аболютно законная цель ВКС России

Атака на самолеты-разведчики НАТО над Черным морем будет расценена как атака на территорию стран-НАТО. Другое дело атака на беспилотники – это вполне возможно.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал инженер-ракетчик, блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«С Boeing P-8 Poseidon и прочими самолётами, пилотируемыми с экипажем на борту, возникает очень серьёзный юридический момент. Дело в том, что в морском праве территория корабля приравнивается к территории государства, под чьим флагом он ходит. Соответственно, нападение на корабль в море, а морское право частично унифицировано в этом плане с воздушным, это нападение на территорию США, либо страны НАТО. То есть – это уже прямой шаг к эскалации. С другой стороны, конкретно Poseidon и AWACS слишком близко к нашему побережью не подходят. В основном, это беспилотники. А вот с беспилотниками – это другой вопрос, потому что это уже не территория США, это уже имущество. Это несколько разные вещи. И плюс, опять же, когда идёт предупреждение о том, что, допустим, будут проводиться стрельбы, отработка зенитных, противокорабельных комплексов, каких-то ещё, или учения идут, и находиться в этой зоне опасно. Мы предупредили, а если вы там залетели своим имуществом и подсматриваете, и в него что-то вдруг внезапно влетело, то это уже ваша проблема. Вы были предупреждены, что там будет что-то серьёзное проходить», – пояснил он.

В качестве примера эксперт напомнил ситуацию, когда над Черным морем беспилотник Reaper пролетал рядом с нашим самолётом, которому надо было срочно слить топливо, то получил порцию авиационного топлива и потерял управление.

«По такой схеме в принципе, конечно – да, выдавливать надо. В конце концов, у нас есть опыт конца советских годов, когда был навал на крейсер здесь неподалёку. Как раз тогда наш сторожевик отогнал вражеский, а тогда это был вероятный партнёр, корабль. Применять какие-то средства, чтобы отдалять их, по крайней мере, чтобы они дистанцию держали – точно необходимо. Другой вопрос, что у нас, я не знаю, организационно к этому готовы или не готовы. То есть, кто готов принять на себя ответственность отдать такой приказ или там какие-то мероприятия провести. Потому что, одно дело, это инициатива отдельных офицеров, а другое дело – когда идут соответствующие распоряжения, приказы и прочие там документы, которые необходимы», – заключил Васильев.