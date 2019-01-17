Беспилотники от «друга Эрдогана» помогут возобновить обстрелы ЛДНР

17.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Турецкие беспилотники, о закупке которых недавно отрапортовал Петр Порошенко, позволят ВСУ возобновить обстрелы населенных пунктов республик Донбасса. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил главный редактор журнала «Ukrainian Defense Review ИКК Defense Express» Антон Михненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А касательно турецких беспилотников, которые могут нести ракеты и поражать морские цели, это изменит расстановку сил в Азовском и Чёрном море?» – спросил радиоведущий.

«Во-первых, «Bayraktar» несёт на борту не ракеты, а управляемые бомбы, наводимые лазерным лучом. Это немного другая специфика, чем ракеты, другая дальность, но тоже высокоточное оружие. Тут очень много составляющих для получения Украиной беспилотников такого класса. Во-первых, это беспилотники, которые могут работать в течении 24-х часов. Первая задача, безусловно, разведка местности. Второе – мы можем наносить удары по противнику. Одна из возможностей – с высоты четыре километра запускать эту бомбу на дальность восемь километров, наводя её лазерным лучом. То есть, мы можем устранять конкретные объекты за линией ограничения, не нанося ущерба другим объектам на местности», – заявил Михненко.

«То есть, он может использоваться и на Донбассе?» – уточнил ведущий.

«Они реально нужны, поскольку РФ оккупировала наиболее густонаселённые территории, фактически они прикрываются населением. С этим связаны ограничения использования нашей артиллерии. Мы не можем использовать артиллерию там, где находятся населённые пункты. Это значительно ограничивает наши возможности», – пожаловался другой гость студии замначальника научно-исследовательского управления, офицер генштаба ВСУ Виктор Шидлюх.