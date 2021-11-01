Беспилотники ВСУ летают как у себя дома, пора вводить на Донбасс войска – Стрелков

01.11.2021 22:50 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если Москва сдаст Донбасс, то Украина во главе с «западными партнёрами» тут же полезет на Крым и начнёт бомбить из «Байрактаров» Перекоп.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой-ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сдашь Донбасс, завтра пойдёт Крым, причём, там мало, что позора не оберёшься, и это никак не скрыть, так это же не остановится ни на чём. Обнаглевшие партнёры точно тут же примутся – начнутся «Байрактары» над Перекопом, и остановиться на этом пути будет невозможно. А чем Донбасс, собственно, принципиально отличается для Запада от Крыма? Или Крым от Донбасса? Да ничем, такая же «украинская территория», на которой Украина может делать всё что угодно. Хочет «Байрактарами» бомбить? Бомби. Хочет артиллерией обстреливать? Обстреливай», – сказал Стрелков.

Он подчеркнул, что России нужно как можно скорее и официально ввести войска на Донбасс.

«Не надо изображать, что «я не я и лошадь не моя, мы здесь не причём». Поздно, никто в это уже не поверит. И даже не захочет сделать вид, что поверит. Зато будет, по крайней мере, шанс, что противника удастся остановить не на линии Снежное – Луганский аэропорт – Луганск, а хотя бы недалеко от прежних позиций, нынешних. Надо вводить артиллерию, надо вводить средства ПВО, надо вводить средства РЭП, разворачивать их и уже начинать применять, уничтожая все разведывательные беспилотники, которые сейчас летают над Донбассом. Как у себя дома летают», – подчеркнул экс-командир.