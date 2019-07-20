20.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Миссия ОБСЕ
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Беспилотники ВСУ устроили слежку за представителями ОБСЕ

Украинские военные в Донбассе организовали круглосуточное наблюдение за базой СММ ОБСЕ и её патрулями с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командиром второго механизированного батальона 54-й бригады ВСУ было организовано круглосуточное наблюдение за патрульной базой ОБСЕ в населённом пункте Попасная и патрулями миссии с использованием малых БПЛА типа «мини-коптер», – рассказал он.

По информации представителя оборонного ведомства, данный факт обеспокоил членов спецмиссии, о чём было отмечено в официальном отчёте.

«Помимо попытки ведения воздушного наблюдения, в специальном отчёте также нашёл отражение и факт размещение тяжёлого артиллерийского вооружения в населённом пункте Попасная», – добавил Яков Осадчий.

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