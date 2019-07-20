Беспилотники ВСУ устроили слежку за представителями ОБСЕ
Украинские военные в Донбассе организовали круглосуточное наблюдение за базой СММ ОБСЕ и её патрулями с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Командиром второго механизированного батальона 54-й бригады ВСУ было организовано круглосуточное наблюдение за патрульной базой ОБСЕ в населённом пункте Попасная и патрулями миссии с использованием малых БПЛА типа «мини-коптер», – рассказал он.
По информации представителя оборонного ведомства, данный факт обеспокоил членов спецмиссии, о чём было отмечено в официальном отчёте.
«Помимо попытки ведения воздушного наблюдения, в специальном отчёте также нашёл отражение и факт размещение тяжёлого артиллерийского вооружения в населённом пункте Попасная», – добавил Яков Осадчий.
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