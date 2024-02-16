Беспилотные технологии сделали огромный скачок за два года СВО – специалист

За два года СВО беспилотные технологии и средства радиоэлектронной борьбы сделали такой рывок, что в последующем в гражданской жизни смогут выполнять множество функций. Пока же инженерная мысль должна сосредоточиться на радиопередаче и маскировке беспилотников.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал генеральный директор АНО «Феодосийский центр беспилотных воздушных судов» Максим Даниелян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слабые стороны выражаются в характеристиках тех комплектующих, которые позволяют этим дронам летать. В первую очередь – это средства радиопередачи. Не скажу ничего секретного – и на той стороне, и на нашей имеют примерно одинаковый уровень технической подготовки. И на той стороне есть вполне себе гениальные инженеры, которые всеми этими средствами радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки ловко пользуются. Нас спасает в этой ситуации, на мой взгляд, то, что нас просто больше. У них подготовка есть, но количество специалистов меньше. Ресурсов организации производства там объективно тоже меньше. И, таким образом, наши технологии оправдывают свою эффективность за счёт количества», – отметил эксперт.

По его словам, в оценках со стороны противника уже можно прочитать, каким количеством боеприпасов их стали огорошивать.

«Технологии, которые им привезли их партнёры, сейчас не могут противостоять количеству тех, которые мы взяли себе на вооружение с начала СВО, все кардинально поменялось. То есть большое количество БПЛА с их стороны фронта и их интенсивное использование по большому счёту уже не помогает. Средства доставки боеприпасов тоже кардинально изменили подход к ведению боевых действий, в частности – пехоты. Потому что применение, например, для разведки небольшого дрона, который в рюкзаке умещается, не всегда возможно, потому что этот дрон сразу же себя обнаружит. Чтобы этому противостоять, необходимы дополнительные средства радиоразведки, которые показывают, какие средства разведки действуют с той стороны. Применение радиоэлектронных технологий в этом смысле корректирует, чтобы группа, которая работает на передке, продвигалась вперёд. А это конкретная географическая привязка. И нужна маскировка группы, маскировка антенны, применение технологий. То есть физическая маскировка, играет серьёзную роль. В том числе, для маскировки группы применяются технологии кустарного производства, всякие плащи, накидки, которые позволяют бойцам скрываться от тепловизоров», – пояснил Даниелян.

Средства маскировки для разведывательных, снайперских, штурмовых групп серьёзным образом меняют методику ведения военных действий. По словам эксперта, такой войны уже нет, чтобы стенка на стенку. Уже не столько важна сила оружия, сколько умение и обладание всякими технологическими вещами. Как и средствами передачи данных в штаб, чтобы принять своевременное правильное решение и скорректировать применение авиации, например.

«Требования к существующим человеческим ресурсам резко изменились, и они продиктованы современными технологиями. Если раньше было достаточно умелого перемещения с автоматом, что обеспечивало бойцу жизнестойкость в условиях боевых действий, то, на сегодняшний момент безопасность, в том числе, обеспечивает навык управления беспилотными технологиями. Своевременно, правильно и грамотно поднять коптер в воздух, чтобы не засветиться – это определённая сфера знания. Определённая команда будет им управлять, чтобы его не перехватил противник, потому что средства у него тоже в наличии. Это всё вопрос развития технологий. Соответственно, бойцу, который неграмотно будет применять беспилотник, мягко говоря не поздоровится», – пояснил Даниелян.

Вопреки расхожему мнению, что пилотами БПЛА становятся геймеры, с точки зрения управления полетом – технологии разные.

«Внешняя схожесть, безусловно, присутствует, но цель, под которую готовится пилот, резко отличается. Одно дело, когда ты в игрушки играешь – или в реальной жизни управляешь дроном, который имеет задачу на скорость, полететь по нужному маршруту, там будут играть роль одни факторы. Этим тоже нужно заниматься, но, как показывает моя практика подготовки, нужно выработать усидчивость, это сейчас гораздо сложнее, нежели играть в стрелялку. Что касается личных качеств пилота, здесь будет играть роль состояние здоровья. Потому что вестибулярный аппарат, который реагирует на сигналы, подаваемые в мозг, даже после статичного полёта может вызвать дискомфорт. Молодым легче к этому адаптироваться, но связывать это с опытом компьютерных игр я бы не стал. Потому что большинство компьютерных игр, которые сейчас присутствуют в области киберспорта, не имеют требований управлять персонажем при помощи специальной аппаратуры. Пилоты, при подготовке на симуляторе, работают в первую очередь со специальной аппаратурой, и привыкнуть к ней – это отдельная статья, там всё по-своему устроено», – указал эксперт.

Он считает, что приобретенный опыт в СВО и новые технологии будут широко применены в гражданской жизни.

«Боюсь соврать, не помню кто автор высказывания, но он сказал, что война – отец всего. То есть технологии приходят, которые изобретают, в первую очередь, в зоне боевых действий. Дальше они уже перетекают в гражданскую сферу. Если мы посмотрим на БПЛА, то они летают ещё над сельхозугодиями, лесными массивами. С их помощью можно вести непрерывный мониторинг определённого маршрута, можно осматривать объекты строительства, линий электропередач. Так было необходимо привлечь людей, транспорт, время, а один беспилотник на несколько десятков километров представит ясную и объективную картину. В текущий момент мы понимаем, что действуют ограничения, связанные с СВО. Но, тем не менее, законодательная база движется в сторону разрешения использования БПЛА в разных сферах», – заключил Даниелян.