Бесплатный труд и «налог» начальству колонии – Зе-Рада превратила украинских зэков в рабов

Вадим Москаленко.  
24.05.2024 10:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Криминал, Политика, Украина


Верховная рада приняла в первом чтении закон, фактически превращающий заключённых тюрем в дешёвых рабов.  Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С резкой критикой документа выступил депутат Николай Княжицкий.

Верховная рада приняла в первом чтении закон, фактически превращающий заключённых тюрем в дешёвых рабов....

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«Правозащитники выступают категорически против этого проекта. Мы уже имеем примеры, когда даже без закона осуждённые работают, как на шахтах Львовско-Волынского угольного бассейна на Львовщине, в частности, потому что Министерство экономики так сработало, что всем выдали повестки, работать некому – привезли осуждённых.

Но так, как предлагает этот законопроект, допускать нельзя. Нельзя согласиться с введением фактически принудительного бесплатного труда осуждённых в объёме до 4 часов в день. Эти изменения не учитывают возможности выбора осуждённых соответствующих типов работ», – сказал Княжицкий.

Он подчеркнул, что четверть полученного осуждёнными доходами будет идти в бюджет колонии – причём без дальнейшего контроля, что создаёт серьёзные коррупционней риски.

Тем не менее, за документ проголосовали 255 депутатов из необходимых 226. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.

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