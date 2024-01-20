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Русофобские посиделки вроде встреч в Давосе или Рамштайна очень масштабны и впечатляющи, но на деле не приносят практически никакой пользы русофобам.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти Давосы, Рамштайны… помните, как мы им радовались, хлопали в ладоши, скоро ещё один Рамштайн. А в остатке за два года – двадцать старых «Хаймарсов», которые мы снимаем с вооружения, двадцать «Аттакмс», которые недальнобойные, сто двадцать орудий без снарядов и одна батарея «Пэтриотов». За два года даже ПВО не смогли дать», – сказал Табах.

Он подчеркнул, что русофобы и неонацисты должны рассчитывать только на себя и своих единомышленников.

«Нет, братцы рассчитывать надо только на себя и на народ других стран. Все эти Рамштайны и Давосы – это болтовня, где они просто красуются собой. Они не помогут, никто из них не поможет», – подытожил экс-представитель НАТО в РФ.