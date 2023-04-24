«Бесполезная гомеопатия»: в Киеве оценили поставки западного оружия

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Страны западного блока не спешат поставлять на Украину даже устаревшие образцы бронетехники, от которых в скором времени армии НАТО в любом случае придётся избавляться.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил киевский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь процесс помощи идёт значительно менее интенсивно и решительно, чем он должен быть. Они [бойцы ВСУ] идут на священную войну, священный бой. И многие из них могут даже не вернуться. Военные это понимают, а вот политики – далеко не всегда. Мы постоянно выпрашиваем тяжёлую бронетехнику, танки. И, в конце концов, их начали давать. Но крайне мало, какими-то гомеопатическими порциями. Германия даёт 18 танков «Леопард 2», хотя у них 372 в полном порядке на вооружение, почему только 18», – сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что НАТО не отдаёт Украине даже устаревшую технику, от которой в скором времени придётся избавляться.

«Более того, на Западе активно внедряется новая концепция полностью беспилотной бронетехники, бронемашин и танков, которые будут действовать самостоятельно, или ограниченно пилотируемых систем. Эта концепция превратит весь парк существующей в цивилизованных странах бронетехники фактически металлолом. И в этих условиях нам дают бронетехники в час по чайной ложечке. То же самое касается и авиации», – добавил Кочетков.