«Бесполезная хрень и безнадега»: Дацюк о ежедневных выступлениях Зеленского

Уже давно никто из украинцев не смотрит ежевечерние выступления Владимира Зеленского.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нарративы Зеленского – они не порождают надежду, они убивают надежду. Они сужают горизонт видения возможностей и перспектив. Надежда – это то, что создается, а не записанное текстом», – сказал Дацюк.

«Надежда – это не то, что говорит президент в телевидении по вечерам. Это не надежда. Это попытка свести концы с концами. Это попытка завершить безнадежный день, каждый день.

Вы их смотрите? Нет. А людей спросите – кто смотрит сегодня обращения президента по вечерам? А нафига тогда это делать, если это уже не смотрят? Мы ж взрослые, здоровые, иногда даже откровенные люди. Никто этой хрени не смотрит, но она продолжается. Зачем?» – недоумевает философ.