Бесполезная Украина не является приоритетом для США – американский сенатор

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США должны перестать претворяться, что могут поддерживать сразу несколько вооруженных конфликтов. Если придется выбирать между Тайванем и Украиной, то предпочтение будет отдано не Киеву.

Об этом в эфире телеканала «Forbes Breaking News» заявил американский сенатор Джеймс Вэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вэнса, Украина, в отличие от Тайваня, не производит важных для американской экономики компонентов, поэтому защищать ее бессмысленно.

«Во-первых, Тайвань – это совсем другой приоритет для Америки, чем Украина. Отчасти потому, что они производят такие важные компоненты нашей собственной экономики, что, если бы Тайвань был захвачен Китаем, это дало бы китайцам еще больше рычагов воздействия на Соединенные Штаты. Несмотря на то, что я считаю Украину важной страной, она, безусловно, не так важна для основных национальных интересов Америки, как Тайвань. Я думаю, урок, который все мы должны усвоить, – тайваньцы, украинцы, но, самое главное, американские политики, заключается в том, что у нас нет необходимой промышленной базы для поддержки нескольких конфликтов одновременно. Вы уже видите, что мы забираем партии оружия, которые планировались для Израиля, переправляем их на Украину или планировались для Украины – переправляем их в Израиль. Вывод из этого конфликта заключается в том, что Америке нужно создавать больше своих собственных систем вооружения. И пока мы восстанавливаем эту промышленную базу, мы не можем притворяться, что можем разжигать три конфликта одновременно, мы просто не можем этого сделать», – заключил Вэнс.