«Беспомощно кукарекает» – Лавров ответил на оскорбления Макрона

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Президент Франции Эммануэль Макрон позволяет себе говорить гадости в отношении других государств, потому что ощущает свою рабскую зависимость и беспомощность перед США.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макрон говорит, что нас Китай «сделал своим вассалом». Макрон, видимо, сам ощущает свою беспомощность, когда он уже не первый год прокукарекает, а утро не наступает – говорит про «стратегическую автономию ЕС». Он ощущает себя вассалом США, ему от этого неуютно. И за это честь ему и хвала, что ему неуютно. Но ничего поделать с этим он не сможет», – сказал министр.

По его словам, между Россией и Китаем установлено равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.

«В нашем случае да, Китай в десять раз больше, он является нашим главным торговым партнёром. Но он главный торговый партнёр для 140 стран мира. Да, это мощная, быстрорастущая держава, имеющая стратегические цели, которых она последовательно добивается», – добавил Лавров.

Напомним, накануне в интервью французской газете Эммануэль Макрон сказал, что Россия «потерпела геополитическое поражение», и теперь находится в «вассальной зависимости от Китая».