«Беспомощный пропагандистский акт» – молдавский политик о депортации руководителя «Sputnik-Moldova»

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По основанию распространения фейков и вмешательства во внутренние дела, следовало бы депортировать из Молдовы, как минимум, три тысячи журналистов, представляющих зарубежные издания.

Об этом заявил бывший заммнистра экономики Молдовы, экс-депутат парламента РМ, член исполкома партии «Гражданский конгресс» Юрий Мунтян в программе «Новая неделя с Анатолием Голя» на телеканале TV8, реагируя на депортацию российского журналиста Виталия Денисова.

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Он удивился тому, что журналистское сообщество Молдовы, «претендующее на статус четвёртой власти и на словах дорожащее своей свободой», не проявило солидарности с депортированным журналистом и изданием, которое он возглавлял.

Юрий Мунтян отметил, что депортация была проведена без каких-либо внятных объяснений со стороны власти.

«Я не считаю объяснением то, что озвучил не по статусу, не по должности, не по положению, не по роли этот пресс-секретарь правительства, – это не объяснение», – отметил экс-депутат.

«По такому основанию, я полагаю – и со мной, я думаю, согласятся основное большинство граждан, можно было бы депортировать тысячи три – как неграждан, так и граждан Республики Молдова, которые у нас занимаются журналистикой, представляя разного рода международные иностранные агентства, так и граждан – постольку, поскольку абсолютное большинство местных журналистов занимаются агитацией и пропагандой, и результаты их работы зачастую очень далеки даже от миллионной доли правды», – заявил Юрий Мунтян.

Он подчеркнул, что для него депортация Виталия Денисова, находившегося и работавшего в Молдове на законных основаниях – «вещь из ряда вон выходящая»:

«Это лишний раз подтверждает антидемократический, уже абсолютно неприкрыто репрессивный и очень неуклюжий, безрукий характер этой власти. Беспомощный к тому же, если дошло до того, что они без объяснений, просто так уже депортируют журналистов».

По его словам, данный шаг молдавских властей направлен на внешнюю аудиторию:

«Я это воспринимаю как чистый беспомощный пропагандистский акт. Кто-то в правящей партии пытается что-то кому-то продемонстрировать. Ну уж точно не гражданам РМ, а кому-то ещё, очевидно. И ведёт какую-то непонятную многим игру по повышению ставок, эскалации напряжённости с Российской Федерацией, цели, задачи и конечные результаты которой само правительство себе не представляет», – отметил молдавский политик.

Мунтян высказал возмущение проявлениями ненависти со стороны журналистов, работающих в западных изданиях:

«Я читаю посты местных журналистов, представляющих очень уважаемые агентства Евросоюза, – шовинистские, откровенно расистские, какие-то злобствующие заявления, – ну эти, вроде бы, немецкие агентства вроде «Дойче велле» и прочие, – они хоть как-то сортируют своих местных сотрудников, или вообще не смотрят на то, что они пишут, что они говорят?», – возмутился он.