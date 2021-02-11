«Беспонтовая страшилка». Молдове надолго отбили охоту воевать с Приднестровьем

11.02.2021, Тирасполь, София Русо

«НЕЗЫГАРЬ», один из ведущих российских Telegram-каналов, написал, что «новое руководство Молдовы не исключает силовой вариант решения проблемы Приднестровья». Со ссылкой на свои источники в Киеве канал сообщает, что во время встречи Санду с Зеленским «президент Молдовы интересовалась возможностью поддержки со стороны Украины в случае силового присоединения Приднестровья». Якобы Кишинев также делает ставку на поддержку Румынии, Польши и Британии.

Канал в связи с этим уточняет, что на должность министра обороны Молдовы Санду предлагает назначить офицера Генштаба Анатолие Носатого, который до недавнего времени руководил главным планирующим органом армии – оперативным управлением – и который, «как и большинство членов команды Санду, прошел обучение в США».

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Сообщение «Незыгаря» активно цитируют российские СМИ. Между тем эксперты с обоих берегов Днестра скептически оценивают вероятность силового сценария в регионе.

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников в беседе с ПолитНавигатором напомнил, что поездка в Киев была первым зарубежным визитом Майи Санду в качестве главы государства и поэтому привлекла большое внимание. Судя по утечкам, которые просочились тогда в СМИ, тема Приднестровья была ключевой в повестке переговоров. И хотя никаких документов, касающихся Приднестровья, президентами подписано не было, известно, что стороны обменялись мнениями по целому комплексу совместных действий, напрямую затрагивающих экономические интересы Тирасполя. Речь идет о контроле над импортно-экспортными операциями ПМР, поставках газа в молдо-приднестровский регион и транзита голубого топлива, а также о диверсификации поставок электроэнергии в Молдову.

«Теоретически Кишинев и Киев способны сильно осложнить экономическую ситуацию в республике, но им неизвестно, как на это отреагирует Москва, – говорит эксперт. – В 2006 году экономическая блокада Кишинева и Киева привела к тому, что Россия на какое-то время взяла Приднестровье на полное финансовое обеспечение. Парадоксально, но жизнь простых граждан в период той блокады ощутимо улучшилась. А политическим итогом блокады стал всенародный референдум о вхождении ПМР в состав Российской Федерации.

Но если в 2006 году речь шла только об установлении контроля над экспортно-импортными операциями ПМР, то сейчас стороны обсуждали темы, в которых напрямую затрагиваются интересы России. Очевидно, что ответ со стороны Москвы может быть симметричным, но не обязательно пропорциональным. В Кишиневе и Киеве наверняка это осознают, а потому не спешат включать те механизмы давления, которые у них уже есть.Например, до сих пор остается в режиме «standby» работа совместных молдо-украинских таможенно-пропускных пунктов на приднестровско-украинской границе.

Могли ли Санду с Зеленским обсуждать варианты силового давления на Приднестровье? Конечно, могли, но в сухом остатке от такого разговора вряд ли могло что-то остаться. Думаю, что по итогам той встречи президенты двух стран могли прийти к выводу, что экономическое давление на Тирасполь никак не повлияет на перспективы российского военного присутствия в регионе, а угрозы силового давления на Приднестровье только повышают значимость действующей миротворческой операции на Днестре», – отмечает директор ИСПИРР.

Шорников констатирует, что после многолетних усилий европейской и американской дипломатий позиции России в регионе сегодня не выглядят достаточно убедительными. Например, в переговорном формате «5+2» ведущие скрипки сейчас играют ЕС и США, хотя их представители находятся там всего лишь в статусе наблюдателей, а Россия обладает статусом страны-гаранта. Поэтому, полагает эксперт, любое обострение ситуации вокруг Приднестровья может обернуться ростом российского влияния.

«Возможности Кишинева и Киева в оказании давления на Тирасполь велики и реальны. Но нам представляется, что в ближайшей перспективе ситуация вокруг Приднестровья будет оставаться стабильной и управляемой», – заключил Шорников.

Политолог из Кишинева Александр Кориненко в комментарии ПолитНавигатору высказал мнение, что любой политик в здравом уме должен исключать силовой вариант присоединения Приднестровья – прежде всего, такое развитие событий для самой Молдовы стало бы гуманитарной катастрофой.

«Наш президент пока не была замечена в неадекватном поведении, и я уверен, что госпожа Санду и ее команда не рассматривают подобный вариант. Вообще для нее тема Приднестровья неактуальна, как и для любого правого политика, так как для них любой план реинтеграции – это в итоге «транснистризация» самой Молдовы. Возможно, они мечтают о территории Приднестровья, но без самих жителей региона. Но так не бывает.

При этом я уверен, что команда Санду рассматривает жесткие сценарии по отношению к Тирасполю. Например, жесткое и постоянное экономическое давление. Это будет вынуждать жителей Приднестровья покидать регион, а сам Тирасполь согласится на уступки. С Киевом можно, конечно, договориться об этом, но возникновение еще одного очага напряженности уже на западе, да еще и рядом с русскоязычной Одессой для Украины катастрофично и нецелесообразно. Это понимают в офисе Зеленского.

2021 год не станет прорывным в приднестровском урегулировании. Особых изменений не стоит ждать и из-за политического кризиса в Кишиневе, который раньше осени, скорее всего, не закончится», – сказал Кориненко.

Молдавский политолог Виктор Жосу, комментируя сообщение российского информационного ресурса, признает, что «новое руководство Молдовы для Москвы не подарок», и даже не исключает, что «оно и для Молдовы может оказаться не подарком», но считает, что это не повод «запускать такие беспонтовые страшилки».

«Ну, все, пошла писать губерния, – написал эксперт в своем Telegram-канале. – Сейчас тему о том, что новое руководство Молдовы не исключает новую войну в Приднестровье, подхватят все кому ни лень. Это ж насколько надо не знать реальную ситуацию в самой Молдове, чтобы такое городить.

По состоянию на сегодняшний день у нас днем с огнем не то что взвод – отделение желающих взять в руки автомат и пойти воевать с «сепаратистами» не наберешь. Максимум, на что способны т.н. комбатанты – это помитинговать немногочисленной кучкой перед правительством или парламентом. В 1992 году молдаване отвоевались лет на триста вперед (хотя по той жизни, которая у нас сейчас, нам как стране, может, и тридцати лет вперед не отпущено).

И можно хоть каждый день назначать министром виртуальной молдавской обороны очередного обученца в США – это ничего в плане (не)готовности молдаван воевать не изменит. И Майя Санду может хоть каждую неделю встречаться с Владимиром Зеленским хоть в Киеве, хоть в Кишиневе, хоть где угодно – «второй фронт» он не откроет. Он и первый-то не знает, как закрыть».

Кишиневский журналист Елена Левицкая-Пахомова также прокомментировала предположение о силовом решении приднестровской проблемы в своем Telegram-канале. Она пишет, что «на месте руководства ПМР доплатила бы «Незыгарю» за такой инфоповод».

Журналист добавила, что Минобороны Молдовы «давно уже оптом прошло подготовку в духе НАТО: на выезде и в стране. Ибо программа ой как давно действует. Так что кандидат Санду такой же, как остальные. Не хуже и не лучше. Других нет».

Что касается возможного нападения РМ на Приднестровье, журналист заметила, что нынешнее состояние молдавской армии вряд ли позволит это сделать.

«Вы наших новобранцев видели? Их в армию на откорм отправляют», – заключила она.