Беспорядки в Абхазии: Что происходит в Сухуме

09.01.2020, Москва, Александр Ростовцев

9 января в столице Абхазии, Сухуме, произошли очередные беспорядки, в результате которых оппозиционными митингующими захвачено здание Администрации президента страны.

Беспорядкам предшествовал митинг, организованной оппозицией, начавшийся около 13.00 по местному времени у Абхазского драматического театра. Горячие выступления в ходе митинга разогрели протестующих так, что акция переместилась к зданию Администрации президента. По данным ИА «Спутник. Абхазия» в протестах приняло участие около тысячи человек.

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Возле административного здания градус недовольства толпы достиг кипения, в результате чего начались столкновения митингующих с правоохранительными органами.

В 15.00 протестующие захватили здание Администрации президента, выбив окна и выломав двери. Самая нетерпеливая часть активистов ворвалась в здание, более осторожные остались наблюдать за развитием ситуации с улицы. После захвата Администрации столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов улеглись.

Главные требования протестующих – отмена результатов последних президентских выборов и назначение новых, внеочередных.

Собравшиеся у Администрации не расходились в ожидании внеочередного заседания парламента. Депутаты в итоге встали на сторону оппозиции и проголосовали за отставку действующего президента Рауля Хаджимбы.

Справка:

Второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. Его победителем стал Рауль Хаджимба, набравший, согласно подсчетам Центризбиркома, 47,39% голосов. За Алхаса Квициниа, по официальным данным, проголосовали 46,17% избирателей.

Проигравший выборы лидер партии «Амцахара» отказался признать Хаджимба победителем и 11 сентября обратился с иском в Верховный суд против Центризбиркома. Однако 20 сентября иск был отклонен. В ответ Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.

9 января, до начала акций протеста, в Верховном суде открылось слушание кассационной инстанции.

В Администрации президента Абхазии произошедшее назвали «попыткой государственного переворота».

Так что же происходит в Абхазии? Неужели ей и в самом деле угрожает государственный переворот со всеми вытекающими из него последствиями?

На самом деле, на государственный переворот конфликт власти и оппозиции никак не тянет. Максимум – на дворцовый переворот, затрагивающий исключительно верхи и не меняющий основы существования абхазского государства.

Конфликт этот не первый, и, видимо, не последний, и, что обиднее всего, участвуют в нём пророссийские силы. Никаких там «прогрузинских сил» нет и быть не может.

Для действующего президента Рауля Хаджимба это не первая схватка за президентское кресло.

Хаджимба

В декабре 2004 года Хаджимба уже баллотировался на пост президента Абхазии. Его кандидатуру активно поддерживали российские власти. Однако уже в первом туре выборов победил другой, более опытный политик и кандидат – Сергей Багапш, в результате чего в республике сложилась крайне напряженная ситуация, угрожавшая расколом внутриабхазского единства.

После настоятельных рекомендаций Москвы решить спор за столом переговоров, претендентами на пост главы республики было принято компромиссное решение – идти на выборы единым блоком: Сергей Багапш – в президенты, Рауль Хаджимба – в вице-президенты.

В 2009 году в Абхазии состоялись очередные президентские выборы, на которых Хаджимба вновь выдвинул свою кандидатуру, во второй раз проиграв их Сергею Багапшу с разницей более чем в 40% голосов.

После смерти Сергея Багапша в мае 2011 года (заядлый курильщик, страдал от рака лёгкого), Хаджимба вновь попытал счастья на внеочередных президентских выборах, и снова неудачно: за него проголосовало менее 20% избирателей.

В тот раз президентом стал Александр Анкваб, набравший около 60% голосов, а представитель избирательного штаба Хаджимба выступил с заявлением о «массовых нарушениях законодательства».

27 мая 2014 года в Сухуме в ходе антиправительственного митинга произошли беспорядки, в ходе которых толпа людей принялась штурмовать здание Администрации президента. Рауль Хаджимба тогда заявил, что «оппозиция берёт на себя управление республикой».

Вплоть до середины июня 2014 года Хаджимба принимал самое активное участие в давлении на действующего президента Анкваба, чтобы тот отправил в отставку членов Кабмина, генпрокурора, главу ЦИК и руководителей нескольких районов республики.

Анкваб, в свою очередь, объявил действия оппозиции «государственным переворотом».

Хаджимба удалось получить заветное кресло президента по итогам голосования 25 августа 2014 года с результатом 50,60% голосов избирателей.

Квициниа

Эти подробности необходимы для лучшего понимания политической кухни независимой Абхазии. Сегодня ты оппозиционер и явный аутсайдер президентской гонки, завтра – действующий политик из числа первых лиц государства, послезавтра ты снова оппозиционер и участник «государственного переворота», и, наконец, после долгого и нелёгкого пути ты оказываешься в президентском кресле, но в один прекрасный момент оппозиция ломает стулья, добиваясь твоей отставки.

Нам, со стороны, трудно судить о Рауле Хаджимба. Всё-таки, повседневная жизнь непризнанных или частично признанных государств нечасто освещает центральная пресса.

Простые жители республики отзываются о нем как о порядочном человеке, но критикуют кадровую политику.

Но, как говорится, хороший парень – это не профессия.

Кроме того, его легитимность с сентября прошлого года находилась под вопросом из-за ничтожного разрыва по результатам выборов с кандидатом №2.

Подобная ситуация, увы, не уникальна на постсоветском пространстве, и в Абхазии, как в капле воды, отражаются застарелые проблемы малых республик, не обладающих серьёзными промышленными и кадровыми ресурсами, а также опытом государственного строительства.

Занятно, что в абхазскую политическую чехарду любят тыкать пальцем и потешаться великие государственники всех уровней из Грузии и Украины. Дескать, так им и надо, сепарам. Не откололись бы от Грузии, сейчас «пили бы кахетинское и киндзмараули». Да и курорты у них все развалены.

Понятное дело, что потешаться над проблемами Абхазии может только дегенерат в терминальной стадии. Республика была разрушена во время гражданской войны, а гражданская война вспыхнула исключительно по вине «великогрузин», мечтавших о «незалежности» от Москвы и моноэтничности. А курорты и промышленность Крыма, например, «Великая Украина» превратила в руины без всякой войны.

Следует также обратить внимание, что внутриабхазские конфликты за всё время независимости республики не перешагнули стадию битья окон и ломания стульев, тогда как «носители древних культур» собственными руками отправили на свалку экономику и суверенитет своих стран, продолжая любоваться «вторичными половыми признаками» своей иллюзорной «незалежности».

Надо думать, что большинство болячек Абхазии может решить воссоединение республики с Россией, но, к сожалению, ни Сухум, ни Москва, к этому процессу пока что не готовы…

Тем не менее, можно с уверенностью прогнозировать, что и нынешний внутриабхазский кризис будет урегулирован при посредничестве российского руководства.