02.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Беспорядки, Происшествия, Сюжет дня
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Беспорядки в Минске: Милиция жёстко рассеивает Беломайдан


Протестующим в Минске сегодня не удалось собрать внушительную колонну, чтобы пройти до урочища Куропаты – места захоронения массовых репрессий.

Трудно оценить, то ли майданщиков изначально было мало, то ли эффективными оказались действия правоохранителей, которые активней, чем в прошлые выходные, применяли светошумовые гранаты, а также предупредительную стрельбу.

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После серии стычек и разгонов до конечной точки добралось всего несколько сотен протестующих. При этом задержанных было меньше, чем в прошлые дни.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед руководством МВД, объявил, что оппозиция «перешла красные линии», и правоохранители могут «пленных не брать».


 

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