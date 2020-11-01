Беспорядки в Минске: Милиция жёстко рассеивает Беломайдан
Протестующим в Минске сегодня не удалось собрать внушительную колонну, чтобы пройти до урочища Куропаты – места захоронения массовых репрессий.
Трудно оценить, то ли майданщиков изначально было мало, то ли эффективными оказались действия правоохранителей, которые активней, чем в прошлые выходные, применяли светошумовые гранаты, а также предупредительную стрельбу.
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После серии стычек и разгонов до конечной точки добралось всего несколько сотен протестующих. При этом задержанных было меньше, чем в прошлые дни.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед руководством МВД, объявил, что оппозиция «перешла красные линии», и правоохранители могут «пленных не брать».
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