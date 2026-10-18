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Франция уже несколько недель охвачена уличными беспорядками.

О том, что происходит, и как это может повлиять на отношения с Россией, а также на конфликт вокруг Украины, «ПолитНавигатору» рассказывает живущий в Париже политолог Олег Нестеренко.

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Масштабные протесты школьников и студентов, охватившие Францию с сентября и обострившиеся в октябре, коренятся в многолетнем системном кризисе французской системы образования. Непосредственным катализатором этих событий стал проект государственного бюджета на 2027 год. Вопреки заверениям правительства о предполагаемом увеличении бюджета образования на 1,1-1,2 млрд евро по сравнению с 2026 годом, реальная ситуация далека от оптимистичных заявлений политической группировки, возглавляемой Эммануэлем Макроном. Франция сталкивается с острой нехваткой педагогических кадров, зачастую обладающих недостаточным уровнем профессиональной подготовки, а также школьного персонала. Переполненные классы и удлиненный до 14 часов учебный день являются следствием попыток компенсировать дефицит преподавателей. Более того, подавляющее большинство государственных школ находится в довольно плохом, а порой и аварийном состоянии. Дополнительным фактором, вызывающим глубокое недовольство молодежи, является неопределенность будущего, связанная с поступлением в высшие учебные заведения. Процесс поступления, во многом зависящий от французской системы Parcoursup, которая крайне несовершенна и имеет значительно больше недостатков, чем преимуществ.

Как это бьёт по позициям Макрона?

Нужно понимать, что, если в момент избрания Макрона на пост президента в 2017 году его популярность среди избирателей составляла около 45%, а в начале его враждебной политики в отношении России в 2022 году – 36%, то сегодня этот показатель едва достигает 15%. После своего предшественника и благодетеля Франсуа Олланда, которого Эммануэль Макрон жестоко предал в 2017 году, последний стал самым непопулярным лидером Франции за всю историю Пятой республики, то есть за почти 70 лет ее существования, начиная с 1958 года. У большинства граждан Франции он вызывает лишь раздражение, а порой и ненависть.

Может ли это повлиять на исход выборов?

Несомненно, данная ситуация окажет влияние на исход выборов, намеченных на апрель 2027 года. Следует отметить, что Эммануэль Макрон, исчерпав свой второй президентский срок, не имеет права на переизбрание. Его политическая карьера во Франции завершена. Антироссийская политика последних лет, ставшая отличительной чертой его правления, тесно связана с его влажными мечтами занять в ближайшем будущем пост гауляйтера Евросоюза, сменив Урсулу фон дер Ляйен. Ожидается, что от Макрона на предстоящих выборах будут выдвинуты два его протеже: бывшие премьер-министры Эдуард Филипп и Габриэль Атталь. Поскольку эти фигуры представляют собой прямое продолжение политической деструктивной линии Макрона, нарастающие события на улицах Франции неизбежно скажутся на их шансах на победу.

Как актуальные события повлияют на внешнеполитическую позицию Франции по России и Украине?

Несмотря на то, что местами манифестанты поют на французском языке русские песни времен Второй мировой войны, и несмотря на то, что одной из главных причин глубокого недофинансирования французской системы школьного образования является серьезный рост военных расходов Франции, направленных, в значительной степени, против Российской Федерации (только с 2022 по 2027 год военный бюджет, без учета пенсий военнослужащих, вырос более чем на 24 миллиарда евро: с 39,2 до 63,4 млрд), актуальные события на улицах Франции не окажут влияния на внешнеполитическую позицию Парижа в отношении конфликта на Украине. Лишь избрание нового президента Франции, который, прежде всего, будет руководствоваться интересами своей страны, способно изменить французский вектор развития отношений с Москвой.

Полиция действует весьма жёстко – какой вой стоял бы в западных СМИ, если бы так разгоняли либералов в России! А тут – никаких возмущений избиением «онижедетей».