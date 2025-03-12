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Forbes утверждает, что оккупационному украинскому контингенту на Курщине дан приказ к отступлению и бригады ВСУ эвакуируются из Курской области.

«25 февраля шквал точных ударов российских беспилотников вывел из строя десятки украинских машин на главной дороге к Судже, городу, который является — или был — главной базой для 10-тысячной группировки украинских сил, занимающих значительный, но быстро сокращающийся опорный пункт в Курской области на западе России», – говорится в материале.

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«Это был «день, когда вы начали беспокоиться о Курске», приводит издание слова западного военного аналитика Эндрю Перпетуа.

В эти дни, добавляет аналитик, основная часть украинских сил — включая некоторые из самых тяжелых бригад украинской армии — эвакуировалась из Курской области и передислоцировалась на украинскую сторону границы.

«Моим друзьям удалось покинуть Курщину, избежав окружения… Печально, что все так получилось. Но это то, что есть», — заявил изданию неназванный украинский военный.

Издание связывает нынешний российский блицкриг в оккупированном ВСУ регионе итогами спровоцированной Зеленским словесной стычки в Овальном кабинете, после которой Трамп приостановил всю американскую помощь Украине, а также заморозил обмен разведданными между двумя странами.

Тем временем в Курске развернулась элитная российская команда операторов беспилотников — Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

«Рубикон» использует передовую тактику применения беспилотников», — объясняет эксперт Перпетуа. Их дроны-камикадзе с видом от первого лица, кажется, пролетают прямо сквозь украинские радиопомехи.

По утверждениям авторов материала, сейчас обломки сотен украинских машин загромоздили дорогу на райцентр Суджа. Российские военные самолеты нацелились на мосты вдоль границы, чтобы отрезать наиболее вероятные пути эвакуации украинцев.

Вчера главком ВСУ Александр Сырский заверил украинцев, что «никаких угроз нашим подразделениям в Курской области нет». Однако Сырский не обещал, что его войска там останутся. Вместо этого «подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», заявил он.

«Это может означать, что украинские бригады покидают Курскую область и отказываются от значительной части территории, которую Зеленский надеялся вернуть России в обмен на выгодные условия прекращения огня», – резюмирует издание.

Тем временем, в украинских СМИ своя атмосфера. Подконтрольные Банковой медиа пытаются игнорировать провал курской авантюры, заполняя вместо этого эфир рассуждениями о якобы дипломатической «победе» Украины, поставившей Кремль в «неудобное положение» своим согласием на месячное перемирие.