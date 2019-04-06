Выборы
//exit;
06.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
Просмотров:

Беспорядочное украинское минирование: Подорвался мирный житель

В результате беспорядочного минирования и халатности солдат ВСУ, не обозначающих минные поля специальными табличками, на украинской мине подорвался мирный житель Старобельска на Луганщине. Инцидент произошел вечером 2 апреля в лесопосадке.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Родственники погибшего сообщают о том, что место, где произошла трагедия, не было обозначено табличками с минной опасностью, и туда могли войти дети», – сообщил Осадчий.

По его словам, действия украинских военных несут угрозу мирному населения занятой ВСУ части Донбасса.

«Данные действия неоднократно приводили к жертвам как военнослужащих ВСУ, так и гражданского населения. К тому же у командиров бригад после плановых замен, как правило, отсутствуют карты минных полей», – отметил Яков Осадчий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть