Беспорядочное украинское минирование: Подорвался мирный житель

06.04.2019, Луганск, Александр Гусар

В результате беспорядочного минирования и халатности солдат ВСУ, не обозначающих минные поля специальными табличками, на украинской мине подорвался мирный житель Старобельска на Луганщине. Инцидент произошел вечером 2 апреля в лесопосадке.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Родственники погибшего сообщают о том, что место, где произошла трагедия, не было обозначено табличками с минной опасностью, и туда могли войти дети», – сообщил Осадчий.

По его словам, действия украинских военных несут угрозу мирному населения занятой ВСУ части Донбасса.

«Данные действия неоднократно приводили к жертвам как военнослужащих ВСУ, так и гражданского населения. К тому же у командиров бригад после плановых замен, как правило, отсутствуют карты минных полей», – отметил Яков Осадчий.