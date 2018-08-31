Беспощадный креатив Минстеця: Амазонка пригласит на танец киборга

31.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Проект «Украинские амазонки», где для европейцев десятки «свидомых пани» дефилировали в вышиванках, отправится в тур по регионам Украины, а в День защитника Украины пройдут «танцы со звёздами».

Об этом в ходе отчёта министерства информполитики Украины в эфире «5 канала» заявила советник главного пропагандиста страны Марина Соботюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда женщины выходили в вышиванках, они давали такой посыл глазами, взглядом, своим выходом, это было настолько волнительно и до мурашек, а мы собрали около тысячи гостей, 150 СМИ, была куча публикаций как украинских, так и заграничных, что после этого министр информационной политики Украины дал поручение, чтобы такое представление поездило и по регионам. Мы поедем уже в сентябре-октябре. Приезжайте, кто не видел, что такое «украинские амазонки», – объявила Соботюк.

Кроме того, учитывая то, что подобные мероприятия имеют успех, в министерстве решили пойти дальше и продолжать таким образом популяризировать ВСУ.

«Мы решили сделать следующее мероприятия ко Дню защитника Украины. Это будет «украинская амазонка», которая пригласит украинского военного на танец. Это будут не просто танцы, это будут их реально прожитые истории на войне. Будет дипломатический приём, будут люди, которые на международных аренах принимают важнейшие политические решения, и нам очень важно достучаться до их сердец», – анонсировала пропагандистка.

Как сообщал «ПолитНавигатор», первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова назвала проект «Украинские амазонки» средством для того, чтобы порядком уставшая от Украины Европа оставалась в тонусе и не забывала украинских «побратимов».