«Беспрецедентная атака РФ на выборы – как на Брексите!» – молдавский экс-министр отчитал «бледных пропагандистов» Санду

Вадим Москаленко.  
22.10.2024 22:55
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Россия якобы информационно вмешалась в президентские выборы и референдум в Молдове с мощью, практически не имеющей мировых аналогов.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший министр обороны РМ Анатолий Шалару, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия якобы информационно вмешалась в президентские выборы и референдум в Молдове с мощью, практически...

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«Очень, очень большое влияние и атака российских служб, информационных агентств, троллей на Молдову, была беспрецедентная попытка сорвать референдум и победить на президентских выборах. Из 11 кандидатов 9 были пророссийские, как-то связанные с Россией, и они участвовали не для того, чтобы победить, а для того, чтобы у них была трибуна высказать своё отрицательное мнение о референдуме.

Дело в том, что у нас контрпропагандой занимаются любители, которые раньше писали в «Фейсбуке» [запрещён в РФ], а сейчас создан государственный институт, который занимается контрпропагандой. Но они очень бледные, по сравнению с российской пропагандой, где работают все спецслужбы, где есть целые институты, где есть МИД!», – жаловался Шалару.

«И то беспрецедентное нашествие на Молдову – такого не было нигде в мире! Можно только сравнить с «Брекситом» в Англии, когда все российские тролли, все издания писали о том, что надо выходить из ЕС, и Россия тогда добилась успеха...

Маленькая Молдова не умеет противостоять такой агрессии! Конечно, здесь нужна помощь и Запада… и Украины», – вещал молдавский экс-министр.

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