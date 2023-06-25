«Беспрецедентная оборонительная операция»: полковник о боях на Запорожском направлении

Первая волна украинского наступления на Запорожском направлении не дошла даже до первой линии обороны и застопорилась в серой зоне.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас «военкурвятник» ведёт, которым сейчас пошли нарративы и разгон, великий аналитик Подоляка – «почему бы Шойгу и Герасимову не уйти в отставку». Почему бы тебе не взять котомку, уйти на х… и там пропасть? По одной простой причине: я вчера лекцию записывал хотя бы по основам оперативного планирования, чтобы люди понимали, что делал Генштаб. Герасимов со штабом, Суровикин со штабом, Салюков со штабом – они что сейчас сделали? Они подготовили оборонительную операцию, которая дала стопроцентный эффект. Когда, сука, такое было, чтобы на 15-е с лишним сутки наступательной операции противник не дошёл до первого эшелона, а до сих пор болтался в полосе обеспечения? Это делают оперативные штабы, это делается людьми – полковниками, генералами, которых называют лампасниками эти дол…бы. Которые сидят это всё планируют, почему и Герасимов оказался на направлении главного удара. Операция как по часам – сх…ли Герасимов должен уходить в отставку, если он предельно эффективен?» – возмутился Трухан.

«Это надо понимать для начала, они [военкоры] дятлы, не понимают в военной работе, они сосредоточились на тактических делах. Да, я понимаю, там кровь-кишки, там замесы, всё идёт, но тактика воюет там, где их поставят операторы, где им подготовят операцию. Вот оно, с 4 июня – они уже захлебнулись, наступательная операция вообще ничего не достигла. Да, будет вторая, будет третья, но это уже будут вторые и третьи, первая провалена полностью. Я не помню в истории оборонительных операций, которые бы закончились вот так. Где противнику не дали вообще никуда ничего зайти. А у нас разгоняют битвы за избушку лесника – куда зашли, куда ушли, куда то, куда сё, х..як – ТОСами накрыли», – добавил полковник.