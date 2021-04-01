Беспрецедентно: Поляки атаковали трубоукладчик «Северного потока-2»

01.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Иностранная военная авиация, корабли и неопознанная подлодка совершают опасные маневры в зоне работы судна-трубоукладчика «Фортуна», которое с января возобновило достройку трубопровода «Северный поток-2», несмотря на введенные США санкции.

Директор оператора трубопровода Андрей Минин сообщил, что иностранные военные грубо нарушают зону безопасности в 2,4 км вокруг проведения работ.

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В интервью ТАСС он заявил, что на близком расстоянии от трубопровода облеты совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi, а в охранной зоне судна-трубоукладчика «Фортуна» появлялась неопознанная подводная лодка. По его словам, действия подводной лодки могли вывести из строя систему якорного позиционирования «Фортуны» и привести к аварийному повреждению трубопровода.

«Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях… Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», – сказал Минин.

29 марта вокруг «Фортуны»’ выполнял маневры боевой корабль пoльских ВМС (тактический номер 823). В этой ситуации судно обеспечения «Спасатель Карев» было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль.

Также стало известно, что 22 февраля при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106. Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались.

В этой ситуации судно снабжения «Владислав Стрижев» было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело навал на «Владислав Стрижев». После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии (аудиозапись имеется).

Если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришелся бы по трубоукладочной барже «Фортуна». Через российское консульство в Германии по данному инциденту был заявлен морской протест.

«Полякам больше нравится получать российский газ через Украину и тут же продавать ей под видом польского газа», – комментирует военкор Александр Стешин стремление Варшавы помешать прокладке трубопровода «Северный поток-2».