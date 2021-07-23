«Беспрецедентное решение». Зе-команда пошла против Байдена

23.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вашингтону и Берлину предстоят трудные дипломатические бои, главный из которых развернется вокруг продления контракта по транзиту российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, еще на десять лет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Между тем в преддверии намеченного на 30 августа визита Владимира Зеленского в США Киев пытается открыть против «Северного потока-2» не только европейский, но и американский фронт, пойдя на беспрецедентный шаг. Несмотря на утечки о растущей обеспокоенности администрации Байдена чрезмерной активностью Киева по вопросу «Северного потока-2», создающей Белому дому дополнительные проблемы во взаимоотношениях с Конгрессом США, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в четверг сыграл против президента Байдена, направив открытое письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси», – отмечается в публикации.

В своем письме на имя третьего лица в политической иерархии США спикер ВР потребовал продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», и «в случае необходимости рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к его строительству».

«Начав весьма рискованную игру на американском политическом поле, украинская сторона делает главный расчет на то, что «Северный поток-2», судя по доносящимся из Вашингтона заявлениям, не поддерживают как республиканцы, так и демократы в Конгрессе США. В связи с этим вынужденная вести тяжелые оборонительные бои с американскими законодателями администрация Байдена не сможет позволить себе резкие шаги по отношению к Киеву, чтобы не получить новых обвинений в сдаче интересов Украины», – пишет издание.

«Учитывая ситуацию вокруг «Северного потока-2», когда оправдываться теперь приходится уже руководству США и Германии, в то время как Киев предстает главной жертвой, украинская сторона рассчитывает конвертировать разгорающийся международный скандал в максимальные дивиденды, повышая свои запросные позиции», – приходит к выводу газета.

Также указывается, что, судя по последним заявлениям, требования Киева не сводятся к вопросу о продлении контракта по транзиту российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, еще на десять лет. Так, Украина попытается компенсировать газовые потери членством в НАТО.

Напомним. что в ходе визита канцлера Германии в США было достигнуто соглашении, в рамках которого Вашингтон не станет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2», что вызвало крайне нервную реакцию Киева.