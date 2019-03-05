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05.03.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Д.Б., Одесса, Украина
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Беспрецедентный ответ Украины на задержание моряков в Керченском проливе

Украинское общество «мобилизовалось» в ответ на задержание 24 военных моряков погранслужбой России после провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом в эфире одесского Седьмого телеканала заявил замкомандующего ВМС Украины Андрей Урсол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подняты военно-морские флаги над многими украинскими городами. Местные активисты и органы власти договорились, что они будут там оставаться, пока наши граждане в плену.  Акция с сине-желтыми бумажными корабликами прошла не только в Украине, но и далеко за ее пределами», – сказал Урсол.

Он также высоко оценил акцию в Киеве, где 24 художника нарисовали картины, сюжетом которых стало возвращение украинских моряков в Одессу, и подарили их семьям «пленных».

Ведущий телеканала, напомнил, что футболисты «Шахтера» и «Динамо Киев» подарили морякам именные футболки.

«Я также благодарен всем гражданам, которые пишут письма нашим воинам, находящимся в плену», – добавил Урсол.

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