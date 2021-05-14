«Беспредел и феодализм». Фермеры в ужасе от закона, который собирается подписать Зеленский

14.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Имплементация закона о рынке земли приведет к дальнейшей «феодализации» жизни на селе, гражданским конфликтам фермеров и латифундистов и превратит значительные площади в «лунный пейзаж», поскольку плодородную почву будут просто вывозить.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Тарас Загородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уровень контроля олигархов за повседневной жизнью граждан значительно ниже, чем уровень контроля владельца большой латифундии. Там де-факто закрепощение людей. Тебе могут поставить препятствие – не ходи сюда. Если есть дорога возле поля, то кто может проезжать по этой дороге? У нас эти вопросы не урегулированы. Урожай можно забрать у любого человека. Люди бесконтрольные, было много историй когда «феодалы» ходили и стреляли людей. Будут конфликты.

Поэтому страхи людей относительно распаевания земли понятны – они занимаются производством и знают, что это такое, знают, что такое рейдерские атаки, когда ты вырастил пшеницу, вырастил урожай, приезжает бригада и забирают то, что им не принадлежит, и ты не знаешь что с этим делать, не можешь себя защитить. Учитывая то, что у нас государство, к сожалению, не работает как институция, это то, что мы увидим. Мы увидим просто массовые гражданские конфликты на местах с фермерами.

Тот закон, который собирается подписать Зеленский, – это просто мрак. Нигде в мире нет такого, чтобы не регулировались земельные вопросы. Там был, например, такой пункт, что можно бесконтрольно забрать верхний слой земли. Это абсолютно недопустимо. Землю вывезут. Будет как там, где добывают янтарь на Полесье, будет такой же лунный пейзаж. И если все будет [принято] в таком виде, то будут иностранцы, будут незнакомые люди, будет огромные латифундии, то это приведет к деградации почв и всему, что с этим связано», – сказал политолог.