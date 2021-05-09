Беспредел как стиль работы президента Молдовы и посла США

09.05.2021, Кишинев, Владимир Букарский

В Республике Молдова в обстановке безвластия продолжает усугубляться всесторонний кризис. В первую очередь, катастрофическая ситуация сложилась в сфере пандемии COVID-19. На сегодняшний день Молдова занимает 12-е место в мире по числу заболеваний на 1 миллион человек (94 тысячи), на несколько порядков опередив по этому показателю Индию (16 тысяч заболевших на 1 миллион человек) и все страны Африки.

Ситуация может улучшиться после того как Россия безвозмездно предоставила Молдове в качестве гуманитарной помощи 142 тысячи доз вакцины «Спутник V». Эта вакцина прибыла в Молдову несмотря на массу бюрократических барьеров, которые поспешила создать президент Майя Санду. Как свидетельствует мэр Кишинёва Ион Чебан, только за последние несколько дней после получения российской вакцины число желающих получить прививку увеличилось в три раза. Тем не менее, для того, чтобы обрести коллективный иммунитет, стране требуется как минимум в 10 раз большее количество вакцин.

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Продолжается кризис в сфере экономики. Согласно официальным данным Национального бюро статистики, только за три месяца пребывания Санду в должности президента Молдовы, с января по март 2021 года, цены на сельскохозяйственную продукцию в стране выросли почти на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Значительно выросли цены на топливо, на большинство импортных промышленных товаров, на бытовую технику и стройматериалы.

«Затягивать пояса» по воле Санду приходится и предпринимателям. Как сообщила Государственная налоговая служба, благодаря отмене режима чрезвычайного положения были аннулированы государственные программы поддержки бизнеса, такие как расширение программы субсидирования процентных ставок по кредитам и программа возвращения НДС за январь – май 2021 года. Отменён мораторий на запланированные проверки экономических агентов. Аннулировано освобождение от выплат обязательных социальных и медицинских взносов, а также разрешение учитывать в качестве расходов затраты на вакцинацию сотрудников компании.

Президент Молдовы и посол США оказывают прямое давление на Центризбирком

Но даже в такой ситуации Майя Санду, её ближайшее окружение и поддерживающие её послы западных стран продолжают настаивать на проведении досрочных парламентских выборов в этом году, сколь бы затратными они ни были. Как заявила Санду, деньги на проведение выборов должно выделить правительство из резервного фонда. При этом нынешний президент запросила сумму в 125 миллионов евро (7 миллионов долларов) – это превышает стоимость двух туров президентских выборов. На сегодня резервный фонд Молдовы составляет 98 миллионов леев (5,5 миллионов долларов).

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурел Чокой заявил, что не может оставить резервный фонд без средств. Члены команды Санду не замедлили перейти к открытым угрозам. Временный лидер партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что, если правительство не примет решение о выделении денег на выборы, его партия призовёт граждан выйти на улицу. Более того, он заявил, что, если правительство не выделит деньги на выборы, его члены «подлежат уголовному наказанию за воспрепятствование юридическому процессу».

На это резко отреагировал экс-президент Игорь Додон: «Во-первых, у Санду нет таких полномочий, чтобы категорически что-либо требовать. Во-вторых, у нас сейчас довольно неопределённый период – два месяца предвыборной кампании, затем ещё полтора-два месяца, пока будет сформировано правительство, парламентское большинство. То есть четыре месяца будет продолжаться период неопределённости. Опустошить резервный фонд в этой ситуации –преступление».

Между тем, Майя Санду и её главный смотрящий, посол США Дерек Хоган, перешли к откровенному давлению на Центральную избирательную комиссию. Санду вызвала членов ЦИК к себе «на ковёр» в президентский дворец. Такого себе прежде не позволял ни один президент Молдовы за все 30 лет независимости страны. Впрочем, беспредел как стиль управления Санду продемонстрировала ещё в свою бытность премьер-министром, заявившись на заседание Высшего совета магистратуры и принявшись запугивать представителей судебного корпуса.

А затем свою встречу с членами молдавского Центризбиркома провёл сам американский посол, афроамериканец Дерек Хоган, наплевав на все условности дипломатического этикета. «Мягко говоря, послы уже совсем берега попутали, – пишет у себя в телеграм-канале депутат молдавского парламента, политолог и телеведущий Богдан Цырдя. – Даже в Танзании или Анголе нет такого. Посол США вызывает на ковер ЦИК, выбивает ногой дверь в Генпрокуратуру, паркуясь прямо на клумбе, вызывает на ковер президента, общается с судьями, дает указания премьер-министру, люто критикует парламентское большинство и руководство парламента!».

По его словам, Молдова управляется извне открыто и цинично: «Нас уже за людей не считают. В принципе, страной не управляют. Ее цинично грабят. С другой стороны, мы благодарны послам. Они подтверждают правоту наших мыслей, что Молдова – колония».

«Мемориал лжи»: атака на историческую память

Впрочем, представители румыно-унионистского лагеря нашли иной способ добыть деньги на избирательную кампанию: за счёт прекращения реконструкции Мемориала воинской славы в Кишинёве. «Смотрите, что они делают – ремонтируют советский мемориал! Если нет денег на выборы, зачем восстанавливать мемориал лжи, мемориал, который не представляет сути нашей истории?» – заявил в онлайн-трансляции на своём аккаунте один из наиболее ярых русофобов в молдавском парламенте Октавиан Цыку. Это заявление прозвучало практически одновременно с акциями вандалов, осквернивших памятник героям Великой Отечественной войны в селе Руска Хынчештского района, и похитивших фотографии с выставки, посвящённой войне в городском парке Штефана Великого.

На кощунственные слова Цыку отреагировало в своём заявлении посольство Российской Федерации в Молдове. «К сожалению, в канун священного праздника Дня Победы, ознаменовавшего триумф прогрессивных сил человечества над нацизмом, наследники поражения, составляющие меньшинство в Республике Молдова, глумятся над священной памятью победителей», – говорится в заявлении российского посольства. Диппредставительство напоминает: фашистские агрессоры убили и замучили тысячи невинных молдаван, русских, украинцев, ромов, болгар, гагаузов, евреев и поляков. «Поэтому восхваление ценностей гитлеровских палачей противоественно и уродливо, а в ряде стран – и уголовно наказуемо, – говорится в заявлении российского посольства. – Верим, что возрождения нацизма на молдавской земле не произойдет».

Впрочем, высказывание Цыку в отношении Мемориала воинской славы в Кишинёве – далеко не исключение. Не кто иной как нынешний президент Молдовы Майя Санду ещё в 2019 году называла ремонт Мемориала «ненужным». Она же в интервью одного из телеканалов заявила, что «молдавский народ не является победителем в этой войне». И она же в другом телеинтервью назвала румынского палача Иона Антонеску «исторической личностью, про которую можно сказать и хорошее, и плохое». Уже накануне президентской гонки, по требованию своих западных консультантов, ей пришлось за это высказывание оправдываться.

Левые силы в Молдове осознали необходимость объединения

Открытое усиление режима внешнего управления Молдовой вынуждает здоровые, государственнические силы, находящиеся в сложных отношениях друг к другу, искать пути к объединению усилий против общей угрозы. Лидер Партии социалистов, экс-президент Молдовы Игорь Додон обратился с письмом к своему бывшему начальнику, другому бывшему главе государства, лидеру Партии коммунистов Владимиру Воронину с предложением создать на предстоящих досрочных выборах общий избирательный блок. В свою очередь, Политсполком Партии коммунистов принял решение о продолжении консультаций с социалистами о создании предвыборного блока. «В сложившейся политической ситуации существуют реальные угрозы прихода к власти правых унионистских сил, что ставит под угрозу независимость и суверенитет Молдовы, государственность страны», – говорится в заявлении пресс-службы ПКРМ. Исполком партии представит соответствующую позицию к предстоящему партийному пленуму.

Объединение усилий двух левых партий в Молдове, если оно состоится, обещает быть самым сильным ходом со стороны левого фланга молдавской политики в противостоянии коллективному Западу и его ставленникам на посту президента и во главе Конституционного суда. Неслучайно со стороны унионистов зазвучали панические заявления. «Создание избирательного блока ПСРМ-ПКРМ должно заставить лидеров ПДС задуматься. Эгоизм и высокомерие могут дорого обойтись не только им», – пишет в своей авторской колонке на портале Deschide.md радикальный унионист Николае Негру.

Избирательный блок ПСРМ-ПКРМ – это ситуация, когда целое больше, чем сумма его частей. Создание такого политического союза сил, ещё недавно открыто враждовавших друг с другом, ради спасения государственности Молдовы станет мощным сигналом всем государственническим, дружественным России силам, находившимся в подавленном состоянии после результатов президентских выборов.