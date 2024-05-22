Беспредел! Мужики прячутся, предприятия останавливаются – киевский миллионер

Украиной управляют люди, погрузившие страну в тотальный беспредел.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восприятие сегодня такое – мы не можем понять, что происходит, но видим, что происходит что-то нехорошее и что-то ненормальное, что страной управляют как-то странно, люди занялись чистым беспределом. Долго беспределом в Украине заниматься невозможно, потому что встанет все.

На сегодняшний день заводы будут останавливаться, уже пошли объявления, что требуются женщины, а не мужчины, уже мы будем видеть водителей троллейбусов, трамваев, машин, маршрутов – везде только женщин. Мужики попрятались, машины не выезжают. Происходит что-то невероятное», – заявил Балашов.