Беспредельная зрада: украинцам втридорога продают российский уголь

Вадим Москаленко.  
03.04.2024 19:57
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Несмотря на войну, украинские государственные предприятия продолжают закупать качественный российский уголь, зарегистрированный на иностранных владельцев.

Об этом в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на войну, украинские государственные предприятия продолжают закупать качественный российский уголь, зарегистрированный на иностранных...

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«Где берётся качественный уголь? Нам рассказывают, что он едет к нам с Казахстана. Но давайте быть честными сами с собой – через Марс он едет? Или через РФ? И казахский ли это уголь или российский, который продают казахские компании? Ответьте мне, как можно – воевать, и тут же барыжить?

Притом, это же госпредприятия – «Центрэнерго», контрольный пакет принадлежит государству. Я знаю, это украинская традиция – расставлять менеджмент, но когда идёт война, можно зарабатывать три копейки, а не три рубля, торгуя с врагом, или выдумывая какие-то суммы, которые добивают и так мёртвую энергетику», – возмутился Мосийчук.

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