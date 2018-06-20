20.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Беспримерные долбо#бы – Монтян издевается над феерическим позором украинских полицаев

Новая украинская полиция, появившаяся на Украине после Майдана, абсолютно беспомощна.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложила украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беспримерные долб**бы. Наши полицайки в очередной раз феерично опозорились. Они пытались задержать парня, положили его лицом в асфальт, но он умудрился забрать у них пистолет и убежать», – прокомментировала ролик Монтян.