20.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Происшествия, Скандал, Украина

Беспримерные долбо#бы – Монтян издевается над феерическим позором украинских полицаев


Новая украинская полиция, появившаяся на Украине после Майдана, абсолютно беспомощна.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложила украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беспримерные долб**бы. Наши полицайки в очередной раз феерично опозорились. Они пытались задержать парня, положили его лицом в асфальт, но он умудрился забрать у них пистолет и убежать», – прокомментировала ролик Монтян.

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