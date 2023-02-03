«Беспринципное животное» – депутат Матвейчев о Монтян

Уехавшая из Киева адвокат Татьяна Монтян в глубине души якобы всё ещё остаётся убеждённой нацистской, желающей России смерти.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню, что Монтян – это известная деятельница двух Майданов, которая скакала против Путина. Она была адвокатшей, она защитница знаменитой нацистки Заверухи.

Это просто беспринципное животное, которое скачет где угодно, и будет всё что угодно говорить просто для того, чтобы получить какой-то хайп, известность, а потом во что-то конвертировать, в том числе некие юридические услуги. Для адвоката важна публичность и известность», – сказал Матвейчев.