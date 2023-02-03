«Беспринципное животное» – депутат Матвейчев о Монтян
Уехавшая из Киева адвокат Татьяна Монтян в глубине души якобы всё ещё остаётся убеждённой нацистской, желающей России смерти.
Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Напомню, что Монтян – это известная деятельница двух Майданов, которая скакала против Путина. Она была адвокатшей, она защитница знаменитой нацистки Заверухи.
Это просто беспринципное животное, которое скачет где угодно, и будет всё что угодно говорить просто для того, чтобы получить какой-то хайп, известность, а потом во что-то конвертировать, в том числе некие юридические услуги. Для адвоката важна публичность и известность», – сказал Матвейчев.
Также он припомнил, как Татьяна Монтян говорила о возможности мирного возвращения Крыма под контроль Киева.
«Мы помним, что они и после 2014 года заявляла, что Крым – это Украина. Заявляла, что на Украине нужно построить такое общество, которому все будут завидовать, и чтобы Крым добровольно присоединился к Украине. Дескать, воевать не надо, мы не сможем, а вот построить замечательное общество можем», – добавил депутат.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.