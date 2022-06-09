Бессильная злоба и мгновенная карма: в Харькове наци осквернили портрет Героя СССР

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Новости Украины

В Харькове в ночь на 7 июня неутомимые в борьбе с памятниками нацисты «подправили» по своему разумению мурал Героя Советского Союза Петра Порфирьевича Набойченко, один из портретов на стенах домов из серии «Гордость Харькова», созданных к 70-летию освобождения Первой столицы.

Собственно, Петром Порфирьевичем героя Великой Отечественной при жизни вряд ли кто-нибудь называл. Он просто не успел дожить до обращения по отчеству…

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В июне 1943 Петру Набойченко исполнилось 18. А через 2 месяца, сразу же после освобождения Харькова от фашистов, он стал в ряды Красной Армии.

14 июля 1944 года, в возрасте 19 лет, гвардии ефрейтор Петр Набойченко пал смертью храбрых при форсировании реки Неман на территории Литвы.

Вот как описывает подвиг сайт «Герои страны»:

«Одним из первых пулемётчик Набойченко на небольшом плоту с группой бойцов, под сильнейшим перекрёстным огнём противника переправился на другой берег. Там, укрепившись, Петр Набойченко стал пулемётным огнем прикрывать переправу батальона. Пытаясь препятствовать захвату нашими войсками плацдарма, противник обрушил на горстку храбрецов шквал огня. Одновременно в контратаку пошла пехота. Петр Набойченко подпустил вражеских солдат на близкое расстояние, открыл меткий пулеметный огонь и вынудил их залечь. Противник засек огневую точку и ударил по ней из ротных минометов. Вокруг отважного пулеметчика стали рваться мины. Набойченко сменил огневую позицию и, сдерживая пулеметным огнем контратакующего противника, обеспечивал переправу через Неман подразделений полка. В этом бою гвардии ефрейтор Набойченко погиб. Благодаря его геройским действиям полк успешно переправился через реку и захватил плацдарм на его правом берегу».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии ефрейтору Набойченко Петру Порфирьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина.

На мурале-портрете бдительные нацисты закрасили, скрыв за безобразными темно-серыми неровными пятнами изображение Звезды Героя, ордена Отечественной Войны, а также георгиевской ленты. Издали кажется, что мурал подвергся обстрелу.

Следует отметить, что карма настигла «патриотов» мгновенно. После обстрелов в ночь на 9 июня в Харькове исчез телесигнал.

Отсутствие эфирного телевизионного вещания подтвердил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин. Но утешил: радио пока работает.

Пусть не все агитационные «башни» рухнули, по крайней мере в телеэфире некоторое время не будут нести чушь, подобную выдумке харьковских креативщиков, которую общественности втюхивали накануне, 8 июня.

Очевидно, украинские информационные каналы получили от кураторов твердую установку: не сообщать о попаданиях российских ракет по скоплениям украинских войск и техники, а также объектам критической инфраструктуры. Вместо этого все чаще появляются сообщения типа «ракета Искандер стоимостью $6,5 миллионов успешно поразила мусорный бак (школьную библиотеку, частный гараж, сельскую амбулаторию, нужное подчеркнуть).

При этом «нужное» обрабатывается украинской артиллерией спустя некоторое время после прилетов российских ракет.

Так случилось и восьмого числа. На этот раз в качестве жертвы выступил супермаркет «Восторг» рядом со станцией метро «Индустриальная». Судя по характеру разрушений, по магазину попал далеко не «Искандер», а нечто существенно поскромнее. Судя по направлению удара, снаряд прилетел далеко не с российских позиций. Так что в авторстве выстрела сомнений нет.

Тем больший интерес представляет выбор цели. Дело в том, что сетью супермаркетов «Восторг» с момента основания и по сегодняшний день владеет клан экс-главы МВД Арсена Авакова. Впрочем, вероятных причин обстрела торговой точки так много, что с выводами лучше подождать. Но пока по возможности держаться подальше от других объектов аваковской собственности.

Попадание по «Восторгу» интересно также тем, что украинские пропагандисты отработали его как информационный повод до конца, причём так быстро, что это наводит на мысль о предварительной подготовке. По различным информационным каналам в течение дня распространялось сообщение о том, что россияне не только перепутали супермаркет с бронетанковым заводом, но и официальный представитель минобороны РФ Конашенков якобы отчитался о поражении его как военной цели в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Соорудили в фотошопе картинку магазина с вывеской «Бронетанковый завод Восторг» и задним планом подложили её под фотографию генерала. На самом деле, конечно же, «мухи отдельно, котлеты отдельно». Конашенков рассказывал о реальном прилете российских ракет по реальному военному заводу, а супермаркет бизнес-клана Авакова с непонятной пока целью расстреляли укровояки.

А тем временем не дремали также представители украинской диаспоры, ряды которых в последнее время существенно пополнили и усилили «бешенцы».

Обработав по своему вкусу кладбище Пер-Лашез в Париже, безумцы добрались до Лос-Анджелеса. Их очередная акция прошла накануне визита в этот город президента Соединённых Штатов Байдена. На одном из кладбищ «бешенцы» осквернили надгробия на могилах знаменитостей, налепив на них стикеры с надписью:

«Был бы жив, поддержал бы Зеленского».

В частности, украинские нашлепки появились на местах упокоения Мерилин Монро, Джо Дассена и Хью Хеффнера. Спасибо, что не написали «Слава Украине» любимой национальной субстанцией…

Удивительно, что подобный стикер не появился на мурале-портрете Героя Советского Союза. На штукатурку не лепится? Или все же присутствует понимание, что Петр Набойченко ни при каких обстоятельствах не поддержал бы наследников тех самых фашистов, которых он в 1944-м бил на Немане?