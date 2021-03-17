«Бесславные ублюдки». В Херсоне с обелиска красноармейцам сорвали орден

18.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Неизвестные сорвали макет ордена Отечественной войны с мемориала «Слава освободителям Херсона».

Об акте вандализма в своём блоге сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Херсоне лжепатриоты, нацики-фашисты демонтировали на обелиске макет ордена Отечественной войны с серпом и молотом. Бесславные ублюдки! Эти маргиналы только и могут воевать с историей, памятными обелисками, и мертвыми.

Я уверен: недолго вам осталось скакать! Каждого найдём! Вам придётся отвечать за осквернение могил, обелисков, памяти истории и наших настоящих героев той страшной Великой Отечественной войны. Вам не уйти от ответа!» – написал Журавко.

Орден Отечественной войны – орден СССР, учреждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. За время войны орденом I степени были награждены 324 903 человека, орденом II степени 951 652 человека. Всего до 1985 года орденом I степени награждено более 344 тысяч человек, орденом II степени около миллиона 28 тысяч человек.

К 40-летию Победы юбилейным вариантом ордена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года награждено: орденом I степени — около 2 миллионов 54 тысяч человек, орденом II степени — около 5 миллионов 408 тысяч человек.

«Все эти люди отдавали жизни, боролись с фашизмом, уничтожали его, чтобы к нам мир пришел. Освободили не только Советский Союз от коричневого ига фашизма, но и освободили Европу ценой своей жизни. Так что не вам, нацистские отморозки, судить тех людей, которые вам подарили жизнь. Это вы – нацисты, моральные уроды! Каждый орден, который был вручен, полит кровью. За каждым орденом человеческая жизнь, смерть. Запомните это!» – отметил экс-депутат.

Также он выразил сожаление по поводу молчания родного для него Херсона.

«А ведь у каждого из нас, в каждой семье был ветеран Великой Отечественной войны: дедушка, бабушка, которые отдавали жизни за нас. Неужели мы так быстро забыли?! Неужели мы не дадим отпор этим отморозкам?!» – добавил Журавко.