«Бессмертная» Набиуллина бьется «в истерике» с инфляцией – эксперты

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Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 15%.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила эту меру ростом инфляции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цены растут быстрее, чем мы ожидали», – сказала Набиуллина.

По ее словам, пик инфляции придётся на весну следующего года. Поэтому ЦБ РФ будет поддерживать более высокие ставки в экономике, чтобы «не раскрутилась инфляционная спираль».

Набиуллина пообещала, что банк перейдет к снижению ставки, когда увидит устойчивое снижение инфляции. Это может произойти в 2024 году.

Ряд экономистов оправдывает стратегию ЦБ РФ. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что повышение ключевой ставки до 15% стабилизирует цены на продукты и сократит объёмы ипотечного кредитования.

«Подорожания продукции не произойдёт. Повышение ставки всегда снижает инфляцию. Другое дело, что влияние повышения ставки всегда растянуто во времени. Лаг в данном случае будет три-шесть месяцев», – заявил Разуваев «Абзацу».

Левый экономист Василий Колташов полагает, что ЦБ добивается охлаждения рынка недвижимости и уменьшения активности граждан по набиранию долгов.

«Нужно, чтобы копить деньги стало выгоднее, чем бежать и покупать себе квартиру, не думая о цене. Люди не копят деньги – это одна из главных проблем. ЦБ хочет, чтобы граждане, приобретая жилье, имели хотя бы первоначальный взнос в своем распоряжении. Нужно уйти от модели, когда деньги тратятся быстрее, чем мы их зарабатываем, и прийти к спокойному накоплению и продуманной ипотеке», – написал Колташов в своем тг-канале.

Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский считает, что ЦБ фактически способствует повышению доли государства в экономике.

«Компании и отрасли, завязанные на бюджетном финансировании, поддержку от бюджета скорее всего получат, а вот реализация частных инвестпроектов в этих условиях станет практически невозможной», – заявил Заверский «Брифу».

Несмотря на это, поборник государственной экономики лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал Набиуллину.

«Увеличение ключевой ставки до 15% – безобразие. Для реального производства, для малого и среднего бизнеса – это сильнейший удар, который затрудняет их текущую деятельность и не позволяет им направлять инвестиции на развитие и технологическое перевооружение. Так можно парализовать целые отрасли!», – написал Зюганов.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов охарактеризовал действия ЦБ РФ лаконично.

«Толк – нет. Вред – да», – написал он.

Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин назвал действия Набиуллиной истерикой.

«Те проекты, которые можно было осуществлять, беря кредит при ставке 7,5%, те проекты, которые можно было осуществлять даже при 13%, сейчас при 15% становятся невозможными и нерентабельными. Те деньги, которые отложены предпринимателями на эти проекты, направляются на валютный рынок, увеличивая валютное давление на рубль. Тем самым Банк России, повышая процентную ставку, обваливает рубль», – пишет Делягин.

Экономист Антон Любич считает что инфляция стала следствием несбалансированной кредитной политики Банка России в предшествующие годы.

«Когда игнорировалось, что резервная политика избыточно поощряет жилищное и городское коммерческое строительство в ущерб кредитам на промышленное строительство. Сами породили — сами теперь «предупреждают о рисках», – написал Любич.

Его коллега Никита Кричевский считает, что повышение ставки инфляцию не остановит.

«Глядя на трагикомедию с ключевой ставкой, предлагаю на следующем заседании поднять ее сразу до 35%. Как в Турции. Чтобы убедиться в том, что на инфляцию ставка никакого влияния не оказывает. Причем, в ЦБ это знают», – иронизирует Кричевский.

«А я гляжу, Эльвира Сахипзадовна считает себя бессмертной и неуязвимой. Самое печальное, что это, похоже, так и есть. Хорошо, что всем все объяснили, а то мы тут уже думать начали, что в нашем царстве-государстве может что-то поменяться», – грустно шутит политолог Дмитрий Евстафьев.