Бессмертный: Белорусские ГСМ — это опухоль, которая уничтожит Украину

Новости Украины

Потребление белорусского бензина и дизельного топлива якобы представляет опасность для Украины.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я слышу распространенную фразу, что мы всё равно жжем российский газ… нет, он не российский. Потому что не через коррупцию сюда заходит, мы за него платим, мы его получаем из Европы. Мы почему-то иногда коррупцией заменяем бизнес, дела какие-то, это недопустимо. Но нужно понимать, что сохранение такой Европы, какая сегодня есть, под таким влиянием России, она зайдёт к нам коррупционными схемами оттуда», – сказал Бессмертный.

«Поэтому тут надо быть максимально внимательным, осторожным и понимать, что ценностный выбор нужно беречь и не подменять его иногда дешёвым газом, иногда дешёвой нефтью, иногда дешёвым бензином», – заявил дипломат.

«Меня просто супер тревожит, что мы ухватились за эти контрабандные светлые горюче-смазочные материалы с Белоруссии, не понимаем, что это такая же коррупционная игла, которая идёт с России. Сколько не говори – остановите это. Потому что мы будем лечиться, мы будем принимать таблетки, а опухоль будет разрастаться, и рано или поздно она нас приведёт к летальному результату», – резюмировал Бессмертный.