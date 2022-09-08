Бессмертный негодует: «Украинцы забывают, что наши территории оккупированы»

В последнее время украинские эксперты и специалисты стали реже применять термины «оккупированные», говоря о неподконтрольных Киеву территориях Крыме и Донбассе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут нужно посмотреть по-другому на ситуацию Крыма и Белоруссии. Не нужно их трактовать по-разному. Эти стартовые площадки, два близнеца, на которые сегодня базируется вся военно-политическая система и концепция агрессивности фюрерского Кремля. Потому что, это площадки, с которых отрабатывается, существует, работает, угроза Украине, европейскому континенту, евразийскому континенту.

Потому, что с этих двух площадок, из-за такого восприятия их статуса, потому что я очень часто слышу разный правовой статус Крыма, оккупированного Донбасса, оккупированных территорий Запорожской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областей.

Извините, с точки зрения международного права, а оно доминирующее в этой ситуации, статус Крыма, оккупированного Донбасса, этих двух самопровозглашенных образований, также оккупированных территорий Запорожской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областей, одинаковый – это оккупированные территории», – заявил Бессмертный