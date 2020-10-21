21.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Украина
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Бессмертный объявил «зрадниками» всех – от Турчинова до Зеленского


Владимир Зеленский вчера в обращении к Верховной раде опрометчиво упомянул необходимость разбирательства по поводу сдачи Крыма в 2014 году – ведь сам он, как и предшественники на посту президента, обязан был бы ввести военное положение для борьбы за полуостров.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Безсмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В действительности и тому же самому Турчинову, и тому же самому Порошенко можно было предъявлять бездеятельность в момент начала агрессии.

И если первый встретился с этой ситуацией, находясь в статусе временно исполняющего обязанности, и легко сказать, что «я не президент», и «я не мог сделать одного, другое, третье,» то второй, на самом деле, обязан был ввести правовой режим военного положения, который, между прочим, не введен до сих пор.

И когда Зеленский занимается такими вопросами, возникает вопрос к нему – а он почему не ввёл правовой режим военного положения, почему он видит в глазах агрессора мир, а не говорит о том, что Украина находится в состоянии войны, почему он не применяет тех шагов, которые предусмотрены законом про оборону, законом про правовой режим военного положения?


Это обвинение касается в той же мере самого Зеленского, какое он предъявляет своим предшественникам», – заявил Бессмертный.

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