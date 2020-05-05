05.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Бессмертный: «Перемирие – лишь пауза перед войной с Россией»


Тезисы о завершении войны на Донбассе, которые используют президент Владимир Зеленский и его команда, являются глупостью.

Об этом «Громадському радио» заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-представитель страны на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается стратегии по Донбассу, то в войне либо побеждают, либо признают поражение. Те паллиативы, которые использует и Зеленский, и [глава офиса президента] о том, что война закончилась – это глупость. Это полная деморализация на фронте, это приводит к разрыву между обществом и властью. Нужно четко определиться – в этой войне Украина должна победить. И этот мир и перемирие – пауза, чтобы быть готовыми к противодействию прежде всего российской агрессии», – заявил Бессмертный.

Он также отметил, что Украине необходимо улучшение армии и оборонно-промышленного комплекса.

Экс-дипломат добавил, что «институционно Украина со своими партнерами, союзниками выглядит как евророзетка с советским штуцером», а власти не могут понять «почему не контачит».

«Нам нужно обновить систему взаимодействия с нашими европартнерами в антипутинском союзе. Не нужно заигрывать с Путиным, а нужно трансформировать антипутинскую коалицию, потому что идет «подвисание» по санкциям. Озвученный вчера Ермаком тезис о том, что санкции должны оставаться, при такой политике Киева­, является мантрой, а санкции очень быстро прикажут долго жить», – сказал Бессмертный.

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