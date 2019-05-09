Бессмертный полк добрался до Индонезии и Малайзии

09.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Около 600 человек приняли участие в акциях “Бессмертный полк”, прошедших в честь Дня Победы, в столицах Индонезии и Малайзии.

Об этом сообщили в российских диппредставительствах двух стран, передает ПолитНавигатор со ссылкой на Интерфакс.

По информации СМИ, участники акции в Куала-Лумпуре возложили венки к монументу погибшим в годы Второй мировой войне. В городе состоялось шествие, которое завершилось на территории Российского центра науки и культуры. Как уточнили в агентстве, в мероприятии приняли участие около 300 человек, в том числе послы Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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В индонезийской столице акция “Бессмертный полк” проходила уже четвертый раз. В шествии приняли участие также порядка 300 человек. Участники собрались на территории Российского центра науки и культуры, поскольку в Индонезии еще со времен правого переворота середины 1960-х годов запрещена любая символика, связанная с коммунизмом.