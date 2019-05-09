«Бессмертный полк» прошел по Витебску, несмотря на запрет

09.05.2019, Москва, Елена Острякова

Акция «Бессмертный полк» состоялась в Витебске, хотя и не была согласована городскими властями. Участники прошли с портретами своих предков порядка 150 метров, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает газета «Витебский курьер».

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Не получив разрешения на шествие, активисты «Бессмертного полка» решили принять участие в официальном митинге «Беларусь помнит» на площади Победы.

«После торжественного митинга, посвященного 74-й годовщине Победы, витебчане и и гости города вместе с детьми, целыми семьями прошли к Вечному огню. К Мемориальному комплексу в честь советских воинов освободителей партизан и подпольщиков Витебщины шли вместе те, кто пришел на республиканскую акцию «Беларусь помнит» и те — кто собрался в колону «Бессмертного полка», – сообщает «Витебский курьер».

Как уточняет Радио Свобода, милиция не чинила препятствий участникам шествия. По данным организатором «Бессмертного полка» их было около 1000 человек (по числу розданных георгиевских ленточек).

Власти Минска согласовали «Бессмертному полку» сразу два маршрута, но организаторы были вынуждены выбрать короткий (всего 251 м). Это связано с тем, что на длинном маршруте необходимо было оплатить услуги полиции. Счет оказался неподъемным. В акции по данным «Белорусского политринга», приняло участие порядка 400 человек.

Праздничные мероприятия прошли по всей стране. Причем, в провинции власти не препятствовали прохождению «Бессмертных полков».

«День Победы отметил в Осиповичах. Шествие было одно, общее. Разумеется, официально оно называлось “Беларусь помнит” – такова уж политика. Но людей никто не разделял. В одной колонне шёл официоз, трудовые коллективы и простые граждане, которые вышли сами. Противопоставления символики никакого не было. Георгиевские ленты и символика “Бессмертного полка” часто встречались даже на однотипных портретах, которые несли представители трудовых коллективов. Трогательно смотрелись самодельные плакаты с портретами пионеров-героев и местного героя Крыловича с символикой “Бессмертного полка”, которые несли пионеры. В оформлении города часто встречалась георгиевская лента, никто её не собирался прятать. Короче, Осиповичи порадовали. Память о Победе не делят и не спекулируют на ней», – написал у себя в «Фейсбуке» Артем Агафонов.