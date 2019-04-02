Выборы
//exit;
02.04.2019, Белград, Ксения Голуб
 
История, Общество, Украина
Просмотров:

«Бессмертный полк» в Сербии станет самым массовым за последние годы

В Сербии в 2019 году планируется самая массовая за последнее время акция «Бессмертный полк», посвященная подвигу предков, сражавшихся против нацистов во Второй мировой войне, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Организация шествия обсуждалась на встрече министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича и посла России Александра Чепурина, сообщает пресс-служба сербского правительства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Попович сообщил, что в числе организаторов акции в Сербии восемь сербских и российских организаций.

Сербская столица присоединилась к проведению шествия несколько лет назад. В прошлом году участие в «Бессмертном полку» в Белграде приняло более 4 тысяч человек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть