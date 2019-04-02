«Бессмертный полк» в Сербии станет самым массовым за последние годы

02.04.2019, Белград, Ксения Голуб

В Сербии в 2019 году планируется самая массовая за последнее время акция «Бессмертный полк», посвященная подвигу предков, сражавшихся против нацистов во Второй мировой войне, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Организация шествия обсуждалась на встрече министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича и посла России Александра Чепурина, сообщает пресс-служба сербского правительства.

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Попович сообщил, что в числе организаторов акции в Сербии восемь сербских и российских организаций.

Сербская столица присоединилась к проведению шествия несколько лет назад. В прошлом году участие в «Бессмертном полку» в Белграде приняло более 4 тысяч человек.