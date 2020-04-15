15.04.2020, Москва, Владимир Гладков
 
День Победы, История, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Франция
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«Бессмертный полк» во Франции перенесут на несколько месяцев




В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, шествие «Бессмертного полка» в Париже переносится на день окончания Второй мировой войны.

Об этом по видеосвязи из Парижа в ходе онлайн-конференции заявил посол России во Французской Республике Алексей Мешков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «Бессмертного полка», то несколько дней назад российскими организаторами была запущена его виртуальная версия. Я убеждён, что наши соотечественники активно в ней примут участие.

Сейчас сложно говорить, потому что во Франции ещё не знают, будет ли функционировать страна с точки зрения проведения памятных мероприятий в течении лета, но совершенно очевидно то, что мы не успеем сделать непосредственно 9 мая.

Я думаю, мы воспользуемся датой 3 сентября, это окончание Второй мировой войны», – заявил Мешков.

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