Бессмертный позор Санду в годовщину молдавской трагедии

Впервые Кишинев отметил годовщину войны на Днестре парадом, оркестром и маршем. Традиционно траурные мероприятия в этом году молдавские власти превратили в пиар-представление.

Получился ли из этого шоу молдавский аналог «Бессмертного полка» разбирался корреспондент «Политнавигатора».

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Утром второго марта большая часть дорог в центре Кишинева была перекрыта и гудела от сигналов недовольных водителей, опаздывавших на работу. К 31 годовщине начала войны на Днестре Республиканское правительство во главе с президентом Санду решило устроить грандиозное мероприятие, способное впечатлить размахом.

На центральных улицах молдавской столицы выстроились торжественные колонны всех силовых ведомств: полиции, МВД, пограничной полиции, Службы информации и безопасности, армии. Место нашлось даже президентской роте почетного караула и оркестру Минобороны. Отдельными колоннами рядом с сотрудниками стояли выпускники и студенты двух главных профильных вузов страны: военного университета Александру чел Бун и полицейской академии.

Практически все участники марша держали в руках одинаково стилизованные таблички с подписью «За родину, за народ, за триколор!». На табличках фотографии – погибших участников войны на Днестре со стороны молодой тогда Республики Молдова. Живым ветеранам войны места в правительственных колоннах не нашлось. Зато нашлось место явно не воевавшему активисту правящей партии преклонного возраста, который маршировал с полными руками флагов: Румынии, США, Украины и Евросоюза.

Как выяснилось, правительство запретило ветеранам войны устраивать собственный марш и попросило ограничиться митингом на столичном мемориале «Вечность», посвященном памяти всех уроженцев Молдавии, погибших в войнах последнего столетия. Одной из причин такого странного решения было, похоже, что правящая партия так и не определилась в какой тональности устраивать памятные мероприятия.

Традиционно в молдавском обществе война на Днестре считается гражданской войной, а воспоминания о ней считаются чем-то вроде едва затянувшегося болезненного нарыва. Граждане, в том числе и большинство переживших мясорубку войны ветеранов, обвиняют в гибели соотечественников тогдашнего премьера Мирчу Друка и не мешавшего ему устраивать бойню президента Мирчу Снегура. Ненависти к приднестровцам в связи с этими трагическими событиями население правого берега не испытывает, равно как и к русским.

Однако в этом году молдавские власти запустили механизм официального государственного мифотворчества по превращению Дня памяти и скорби в День Победы. В правящей партии PAS войну на Днестре считают не гражданской, а «войной с Россией за независимость и целостность родины». Согласно ставшей официальной легенде слабовооруженные, но зато высокомотивированные молдавские полицейские и солдаты и помогавшие им румынские добровольцы с успехом остановили под Бендерами русские танки и спасли остальную часть страны от оккупации.

Тот факт, что русские танки под Бендерами даже не появлялись, а российский генерал Александр Лебедь своим вошедшим в учебники истории ультиматумом Кишиневу и Бухаресту остановил дальнейшую эскалацию конфликта в новой версии истории независимой Молдовы даже не упоминается. Россию молдавские власти хотят рассматривать исключительно в качестве врага, желательно – сильно занятого на других фронтах. То, что такой подход серьезно разделяет и калечит и без того перенапрягшееся молдавское общество – в администрации Санду, похоже, никого не волнует.

Поэтому президентский спич на мемориале вышел не траурным, а праздничным, а исторический контекст глава молдавского государства подвела к современным событиям.

«Люди на правом берегу выбрали европейский путь развития, они выбрали строительство свободной страны и свободного общества, где они смогут жить в мире и процветании. И я убеждена, что люди на левом берегу также оценят шанс прожить свою жизнь в процветании и свободе – шанс, которого у них не было раньше», – заявила Майя Санду на митинге.

Оваций президент не стяжала, и пресс-служба даже вынуждена была прервать трансляцию выступления буквально в ту же секунду, как Санду закончила говорить. В последовавшей затем церемонии возложения цветов рядовые участники митинга сторонились нарядных и улыбавшихся чиновников и сотрудников президентской администрации.

Не обошлось и без эксцессов. «Чтоб вы все сдохли!», – выплюнули из скопления ветеранов войны в проходивших мимо министров правительства Речана. Реплика попала на видео и быстро разошлась по молдавскому интернету, став локальным мемом. По возвращении к президентской резиденции Санду ждал еще один неприятный сюрприз. Один из ветеранов привязал себя петлей за шею к ограждению. Таким образом он протестовал против коррумпированных чиновников Минобороны, вымогавших у него взятку за выделение государственного жилья.

Концовка «праздника» вышла скомканной и неловкой. Депутаты и активисты правящей партии сразу после патетичных речей о защите независимости поспешили на заседание парламента, в повестке которого как раз значился законопроект о замене молдавского языка румынским во всем государственном и административном делообороте. Оставшиеся на мемориале одни ветераны и семьи погибших в конфликте участников войны почтили память усопших товарищей и друзей молчанием.