Бессмертный пугает президента вооруженным населением

25.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Ни один президент Украины не сможет развернуть курс страны в сторону России, потому что в спину ему смотрит вооруженное до зубов население.

Об этом в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-кандидат в президенты, украинский дипломат Роман Бессмертный.

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По его словам, кроме этого у президента нет полномочий для резкого разворота курса.

«Кто бы ни был в Украине избран президентом, у него нет возможностей и нет механизмов, которые разворачивали бы сейчас оглобли. Есть одна вещь, на которую мало кто обращает внимание – на сегодняшний день украинский народ вооружен. Он, очевидно, какой бы не пришел президент, ему это не позволит делать. Тем более, что у него нет на это ни конституционных, ни законных полномочий и механизмов», – заявил Бессмертный.