28.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Донбасс, Политика, Украина
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Бессмертный: Путин поджигает Украину со всех сторон


В случае обострения ситуации на Донбассе Москва претендует на роль миротворца, как в Нагорном Карабахе.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кремль по факту признает эти самозваные власти как субъекты. Это первое. Второе. О том, что Кремль все больше и больше рядится в посредники. Это даже без глубокого анализа говорит о том, что Кремль в этой ситуации претендует на миротворчество, подобное тому, которое он сейчас демонстрирует в Нагорном Карабахе», – заявил украинский дипломат.

«А теперь представьте себе ситуацию. Если подобная активизация боевых действий начнется на Донбассе. Не дай Бог, взорвется снова ситуация в Приднестровье. И тут как в известном анекдоте: «Куда селянину деться?» в этой ситуации?

Когда Украина будет пылать со всех сторон – Белоруссия, Приднестровье, не дай Бог, Донбасс, Крым и так далее. Очевидно, что для украинского руководства политического и президента, и власти наступает очень серьезный экзамен», – опасается Бессмертный.


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