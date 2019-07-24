Бессмертный рассказал, как скоро начнут проклинать Зеленского

24.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский, имея всю полноту власти и свою коалицию в парламенте, может очень быстро превратиться в диктатора.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Люди должны брать на себя ответственность. Их избирают для того, чтобы они брали на себя ответственность, чтобы они действовали. Это первая вещь, на которую нужно обратить внимание, потому что хождение к одному человеку закончится очень быстро и большими проблемами. Теперь следующее – к чему приводят эти молитвы на одного человека. Молитвы к одному человеку приводят к тому, что на определенном этапе возникает желание: «А давайте поменяем Конституцию». Это и есть момент «Х», который покажет, куда мы собираемся идти.

Как только возникнет молва «нам не хватает полномочий», при том что все и так в одних руках, тогда нужно начинать бояться, потому что это угроза того, что может возникнуть диктатура», – заявил Бессмертный.

Дипломат подчеркивает, что при этом, украинская практика показывает, что подобное может продолжаться около полутора лет, а после вновь возникнет гнев народа по отношению к президенту.

«Эти слова, которые звучат сейчас в эфире, что от президента Зеленского зависит, кто будет премьер, от президента Зеленского зависит, кто будет генеральный прокурор, от президента Зеленского зависит и то, и се, и пятое, и десятое – все это превратится в то, что на Зеленского, на институт президента будут смотреть как в советское время смотрели на Генерального секретаря, от которого все зависит. И потому очень быстро будет вытаптываться тропа и эта тропа будет вытаптываться только к одному месту.

Потом выстроится очередь. Потом станет понятно, что одному человеку не под силу решать все вопросы, потом перестанут в очереди стоять, потому что достояться невозможно. А потом начнут проклинать. Этот период продолжается недолго, он продолжается всего полтора года».