Бессмертный: Россия выигрывает битву за Европу

17.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия проводит переоснащение армии и выигрывает геополитическое соревнование с США за влияние в Европе. Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Донбассе идет окопная война, а в это время Россия испытывает крылатую ракету ядерную, дальше происходит авария на «Лошарике», где половина управления осуществляется искусственным интеллектом, и завершает разработку подводной ядерной лодки «Посейдон», где вообще принципиально другой подход, принципы управления и существования в мире на основе искусственного интеллекта…

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Это абсолютно продуманное кремлевское поведение – использовать смену технологического устройства для возобновления участия в борьбе за влияние в мире. И нужно отдать должное – команде этой удалось это сделать, навязать миру повестку дня, и фактически на сегодняшний день, могу откровенно сказать, пленить Европу.

Европа дергается, но очевидно, уже не вывернется из-под влияния России. Более того, это создало новый смысл внешней политики США, заставило США, Трампа, вернуться к приоритету оборонно-промышленного комплекса», – заявил Бессмертный.