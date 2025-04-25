Бессмертный: Трамп – балбес. Крым не простим даже его потомкам

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Администрация Трампа – это «балбесы», которые не понимают, что крымские татары – это «вторая титульная нация на территории Украины».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень опасная вещь, мина, которую пытался поджечь Дональд Трамп, она находится в Крыму. Крым – это территория, где проживает коренное население – крымлы, крымские татары. В действительности, это ещё одна титульная нация на территории Украины. Я всё время думаю над тем – это надо же быть таким балбесом по имени Трамп, чтобы играться с Крымом! Это вещь, которая не просто подорвёт принцип территориальной целостности и суверенитета, она будет инструментом, который до смерти Трампа и его потомкам не забудется. Потому что это очередное надругательство над крымлы», – бесится Бессмертный.

Он пафосно называет ситуацию с Крымом «опасной до трагичного» для всего человечества.