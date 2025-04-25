Бессмертный: Трамп – балбес. Крым не простим даже его потомкам
Администрация Трампа – это «балбесы», которые не понимают, что крымские татары – это «вторая титульная нация на территории Украины».
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Очень опасная вещь, мина, которую пытался поджечь Дональд Трамп, она находится в Крыму. Крым – это территория, где проживает коренное население – крымлы, крымские татары. В действительности, это ещё одна титульная нация на территории Украины. Я всё время думаю над тем – это надо же быть таким балбесом по имени Трамп, чтобы играться с Крымом!
Это вещь, которая не просто подорвёт принцип территориальной целостности и суверенитета, она будет инструментом, который до смерти Трампа и его потомкам не забудется. Потому что это очередное надругательство над крымлы», – бесится Бессмертный.
Он пафосно называет ситуацию с Крымом «опасной до трагичного» для всего человечества.
«Потому что там не просто территориальная целостность Украины как фундаментальная основа нынешнего миропорядка, там ещё и права этноса, который без конца поддавался репрессиям в рамках Советского Союза, теперь в рамках «рашистской федерации» и т.д. Я нигде не слышал из уст этих необразованных балбесов, чтобы кто-нибудь из них сказал – «там же татары, что же мы делаем?» – сказал экс-посол.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: