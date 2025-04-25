Бессмертный: Трамп – балбес. Крым не простим даже его потомкам

Тарас Стрельцов.  
25.04.2025 10:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 904
 
Дзен, Крым, Политика, США, Украина


Администрация Трампа – это «балбесы», которые не понимают, что крымские татары – это «вторая титульная нация на территории Украины».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация Трампа – это «балбесы», которые не понимают, что крымские татары – это «вторая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очень опасная вещь, мина, которую пытался поджечь Дональд Трамп, она находится в Крыму. Крым – это территория, где проживает коренное население – крымлы, крымские татары. В действительности, это ещё одна титульная нация на территории Украины. Я всё время думаю над тем – это надо же быть таким балбесом по имени Трамп, чтобы играться с Крымом!

Это вещь, которая не просто подорвёт принцип территориальной целостности и суверенитета, она будет инструментом, который до смерти Трампа и его потомкам не забудется. Потому что это очередное надругательство над крымлы», – бесится Бессмертный.

Он пафосно называет ситуацию с Крымом «опасной до трагичного» для всего человечества.

«Потому что там не просто территориальная целостность Украины как фундаментальная основа нынешнего миропорядка, там ещё и права этноса, который без конца поддавался репрессиям в рамках Советского Союза, теперь в рамках «рашистской федерации» и т.д. Я нигде не слышал из уст этих необразованных балбесов, чтобы кто-нибудь из них сказал – «там же татары, что же мы делаем?» – сказал экс-посол.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить